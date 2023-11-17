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Успели до морозов: в Липецке отремонтировали Товарный проезд
Затормозившая управление главного смотрителя мэрии компания «Экотерм», в свою очередь, только сегодня начнет асфальтировать разрушенную ею часть дороги у моста между ТД «Новосел» и ТД «Большой Трубный».
Эту работу подрядчик управления главного смотрителя мэрии Липецка должен был сделать еще летом, но стал жертвой форс-мажора: городская администрация заказала другой организации, ООО «Экотерм», прокладку самотечного коллектора по этому же Товарному проезду. Вернее, под землей методом горизонтального бурения. Для этой цели компания пробила четырехугольные дыры в дорожном полотне, выкопала колодцы и стала выбирать буром тоннель под коллектор.
Пока «Экотерм» не закончил эту работу, компания «СДК» не могла зайти на Товарный проезд. Но с укладкой асфальта успели к морозам, которых синоптики в Липецке ждут уже сегодня вечером.
В свою очередь компания «Экотерм» спешит исправить свой брак, восстановить разрушенную 1 ноября во время своих работ новую, сделанную осенью прошлого года дорогу на второстепенной части Товарного проезда, у виадука между ТД «Новосел» и ТД «Большой Трубный».
хороший тут был асфальт!
«Экотерм» уже вывез разрушенное им покрытие дороги, отсыпал место работ щебнем и утрамбовал его. Сегодня на этот закрытый для движения участок проезда привезли грузовик с асфальтом. Как объяснил GOROD48 прораб «Экотерма», его используют для обустройства первого выравнивающего слоя. При возможности до конца недели, уже при минусовой температуре, подрядчик уложит второй, финишный слой асфальта другой марки, щебеночно-мастичную смесь, которую приобретет у крупной дорожно-строительной компании «Инфинити Групп».