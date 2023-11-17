«В октябре уже нужно закончить ремонты дорог, а мы только начинаем в этом плане активничать!»

В Липецком горсовете призвали чиновников как можно раньше объявлять торги на дорожные работы.

Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова рассказала депутатам Липецкого горсовета об исполнении бюджета Липецка за первые девять месяцев года. И констатировала, что хуже всего дела обстоят с выполнением муниципальной программы «Мой двор»: по состоянию на начало октября было освоено лишь 93 млн рублей из выделенных 351,8 миллионов, или 26,4%.В первой редакции, на начало года, параметры муниципального бюджета составляли по доходам — 15,8 млрд рублей, по расходам — 16,1 миллиарда с дефицитом в размере 351,4 млн рублей. После ряда поправок, связанных с участием Липецка в областных и федеральных программах, доходы бюджета выросли до рекордных 23,8 млрд рублей, расходы — до 25,2 миллиардов, а дефицит увеличился на миллиард по сравнению с первоначальным. Объем муниципального долга составил 2,4 млрд рублей, или 49,1% от объема собственных налоговых и неналоговых доходов муниципалитета. Резервный фонд главы Липецка в размере 38,6 млн рублей потрачен на 66%.За девять месяцев бюджет по доходам был исполнен на 67,8% от уточненного годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в казну попало на 385,3 млн рублей больше налоговой и неналоговых поступлений. Донором бюджета стал НДФЛ, обеспечивший 35,2% поступлений. На втором месте — земельный налог (12,1%), на третьем — доходы от сданного в аренду муниципального имущества (5,9%). В бюджет, дополнительно за счет работы с должниками попали 679 млн рублей — сумасшедшая сумма по исправлению с 33 миллионами, мобилизованными за счет сокращения недоимки в прошлом году.По расходам в январе-сентябре бюджет был исполнен на 62,4%. То есть мэрия сработала с профицитом в размере 426 млн рублей! И этот профицит сложился из-за проблем с освоением денежных средств.Татьяна Григорова вывела на экран слайд с информацией об исполнении расходной части бюджета. Напротив большинства муниципальных программ главный финансист мэрии поставила красные восклицательные знаки.На другом слайде были указаны самые проблемные муниципальные программы с исполнением ниже 60%. Так, освоение средств по программе благоустройство составило 59,2%, программы формирования современной городской среды — 57,4%, программы развития физкультуры и спорта — 50%, программы градостроительства — 34%. Ну, и на последнем месте этого антирейтинга с показателем исполнения 26,4% — программа «Мой двор».— В октябре уже нужно закончить ремонт дорог, а мы только начинаем в этом плане активничать! — возмутился депутат Николай Двугрошев. — Надо с этой практикой заканчивать! И не надо нам говорить, что на дороги есть четырехлетняя строительная гарантия. Когда дороги разваливаются весной, люди мучаются!Председатель депутатской комиссии Андрей Выжанов обратил внимание чиновников на ряд аварий, случившихся на улице Баумана у заправки «Лукойл». Из-за отсутствия предостерегающих знаков в результате ночных наездов, в т.ч. автобусов, в этом месте полностью уничтожен заградительный барьер на дороге. Что мешает департаменту дорожного хозяйства и благоустройства оперативно решить проблему?Вице-спикер горсовета Борис Понаморев поддержал коллег. Он обратил внимание на то, что городская администрация то долго ищет подрядчиков на свои объекты, приведя в пример Сокольский мост (УГС Липецка в прошлом году трижды объявлял торги на его ремонт), то сталкивается с отказом подрядчиков от исполнения контрактов (программы «Мой двор» и «Ремонт дворов» в этом году).