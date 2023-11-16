Общество

сегодня, 16:35

Липецку увеличили остающуюся в распоряжении муниципалитета долю НДФЛ на 1,2%

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#бюджет
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Липецку увеличили остающуюся в распоряжении муниципалитета долю НДФЛ на 1,2%

Это позволит привлечь в бюджет дополнительные 290 млн рублей.

Сегодня на заседании комиссии Липецкого горсовета по бюджету и муниципальной собственности председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщила об увеличении в 2024 году остающейся в распоряжении муниципалитета доли налога на доходы физических лиц до 28,3% против нынешних 27,1%.

— Это позволит дополнительно привлечь в городской бюджет 290 миллионов рублей, — сказала главный финансист мэрии.

Рост остающейся в распоряжении городской администрации доли собранного с горожан налога на доходы физических лиц взамен сопоставимой суммы дотации из регионального бюджета Татьяна Григорова назвала положительным явлением. Ведь эти средства не подлежат изъятию в бюджет субъекта федерации, а значит, остаются в распоряжении муниципалитета. Стоит добавить, что вот уже несколько лет правительство области увеличивает для Липецка долю этого налога. В 2021 году городской казне оставляли 21,22% НДФЛ, в 2022-м — 24,79%, в этом — 27,18%, что позволило получить более 1,9 млрд рублей. В следующем году за счет увеличения доли НДФЛ до 28,3% бюджет дополнительно получит более 2,2 млрд рублей.
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#бюджет
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