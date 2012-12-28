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Жительница Усмани потеряла почти 2 миллиона рублей в результате многоходовой мошеннической схемы
Происшествия
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51 минуту назад
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Жительница Усмани потеряла почти 2 миллиона рублей в результате многоходовой мошеннической схемы
Мошенники снова разыграли детективный спектакль.
Как установили правоохранительные органы, аферисты начали атаку с пропущенного звонка с номера, похожего на номер бывшего коллеги потерпевшей. Вскоре на этот же номер пришло СМС, якобы от ФСБ России, с требованием организовать видеоконференцию с участием представителей организации, где женщина ранее работала.
После её согласия последовал звонок от лжесотрудницы ФСБ, которая сообщила об «утечке персональных данных» и похищении денежных средств. Далее пенсионерку переключили на «сотрудника Центробанка», убедившего её в необходимости срочно перевести все сбережения на «безопасный счёт».
Женщина выполнила указания мошенников. Она сняла в банке 946 000 рублей, приобрела смартфон с функцией бесконтактной оплаты, установила указанное злоумышленниками приложение и перевела средства через банкомат.
На следующий день аферисты, снова представившись сотрудниками ФСБ, сообщили о якобы оформленном на её имя кредите в 1 000 000 рублей. Пенсионерка взяла деньги в долг у знакомых и перевела их мошенникам тем же способом.
После перевода приложение и вся переписка исчезли с телефона. Осознав обман, женщина обратилась в полицию.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), максимальное наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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