Липчане берут ипотеку почти на четверть века

С января по сентябрь этого года жители Липецкой области оформили почти 8,7 тысячи ипотечных кредитов.

По данным пресс-службы отделения Банка России по Липецкой области, c января по сентябрь этого года жители Липецкой области оформили почти 8,7 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму свыше 27,3 миллиарда рублей. Это больше на 67% и 78% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



На приобретение жилья липчане брали в банках в среднем около 3,2 миллиона рублей. Средний срок ипотеки превысил 24 года. Средневзвешенная ставка в сентябре составила 8,4%.



Как отмечают в Банке России, осенью Банк России ужесточил требования к капиталу банков при выдаче ипотечных кредитов. В результате для граждан с высокой долговой нагрузкой доступность кредитов может снизиться. Но это уменьшит риски избыточной закредитованности и убережет людей от попадания в «долговую яму».