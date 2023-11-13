Общество

52 минуты назад

Липчане берут ипотеку почти на четверть века

6 417
#строительство #ипотека
1
Липчане берут ипотеку почти на четверть века

С января по сентябрь этого года жители Липецкой области оформили почти 8,7 тысячи ипотечных кредитов.

По данным пресс-службы отделения Банка России по Липецкой области, c января по сентябрь этого года жители Липецкой области оформили почти 8,7 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму свыше 27,3 миллиарда рублей. Это больше на 67% и 78% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На приобретение жилья липчане брали в банках в среднем около 3,2 миллиона рублей. Средний срок ипотеки превысил 24 года. Средневзвешенная ставка в сентябре составила 8,4%.

Как отмечают в Банке России, осенью Банк России ужесточил требования к капиталу банков при выдаче ипотечных кредитов. В результате для граждан с высокой долговой нагрузкой доступность кредитов может снизиться. Но это уменьшит риски избыточной закредитованности и убережет людей от попадания в «долговую яму».
6 417
#строительство #ипотека
1

Комментарии (6)

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мотоциклист

4 минуты назад
Со страховкой жизни - тема!
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65+

14 минут назад
Пора деньги отменить , бери что нужно , коммунизм !
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65+

15 минут назад
Лозунг комунизьма от каждого по способности каждому по потребности !
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коля

15 минут назад
ипотеку по наследству скоро придумают.
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политика такая

24 минуты назад
пожизненное рабство
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Веселый

36 минут назад
Надо что то внукам оставить!
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