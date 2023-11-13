Ноябрьскую молнию зафиксировал авторегистратор

Вечером 12 ноября в Липецкой области сверкали молнии.

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Накануне над Липецкой областью прошел грозовой фронт. Как сообщили GOROD48 в липецком гидромете, с 17:00 до 19:00 гроза была зафиксирована во всех районах Липецкой области. В Липецке молнии сверкали с 18:25 до 19:30. Именно в это время один из раскатов молнии снял на площади Победы авторегистратор.По словам синоптиков, гроза в ноябре явление редкое и в последний раз фиксировалось около шести лет назад.В Липецке осадки 12 ноября были умеренными, выпало всего 6,2 мм. Сильный дождь прошел в Конь-Колодезе, там выпало 19,20 мм осадков.