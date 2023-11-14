В Липецке — более сотни не закрытых раскопок

Вице-мэр Ирина Вербецкая уверила депутатов, что все под контролем.

Сегодня в Липецком горсовете на комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию вице-мэр Ирина Вербецкая вкратце рассказала о подготовке города к зиме. Она сообщила об 11,1 километрах отремонтированных силами муниципалитета тепловых сетей, замене оборудования котельных, новых участках кабельных и воздушных линий длиной 2,4 км и семи свежих трансформаторных подстанциях.— Часть работ выполнена. Остальные будут завершены в четвертом квартале. Стоит отметить, что оставшиеся работы не повлияли на подачу тепла потребителям при начале отопительном сезона.Представители ресурсных организаций сжато, за полторы-две минуты, рассказали о готовности своих компаний к зиме. Казалось, что это был проходной вопрос, о котором старались побыстрее забыть. Между тем не проходит ни одного оперативного совещания у главы Липецка, где бы не говорили о косяках «Квадры» и управляющих компаний.— Если все хорошо, если к началу отопительного сезона завершаются все аварийно-восстановительные работы на сетях после гидравлических испытаний, то почему как только подают тепло, все рвется? — спросил энергетиков первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.Ответил на него представитель «Квадры» Виталий Маклаков: как только начинается отопительный сезон, в процессе эксплуатации выявляются дефекты, которые не было обнаружены летом, во время гидравлических испытаний.— Люди по сей день жалуются на холодные батареи. Куда им обращаться? — задался еще одним вопросом Борис Понаморев.— В первую очередь в ЕДС. Управляющие компании реагируют на обращения липчан. Но по состоянию на сегодня все дома — с теплом. Да, есть некоторые проблемы с параметрами, например, в 15 микрорайоне, но мы их оперативно решаем, — сказала Ирина Вербецкая.На множество раскопок в городе пожаловались депутаты Вера Урываева и Светлана Бессонова. Например, во дворе дома по улице Горняцкой, 1 — сразу пять ям от разных ресурсных организаций! Жильцы этого дома с изумлением в минувшие выходные наблюдали, как одну яму закапывали рабочие в жилетах с названием одной компании, а рядом энергетики другой выкапывали яму.У «Квадры», как оказалось, 87 раскопок, а у «РВК-Липецк» — 40. По некоторым адресам, как заявили представители РСО, благоустройство уже восстановлено, но работы пока не приняло управление главного смотрителя Липецка.— Более ста раскопок не завершены, а уже середина ноября! Мы хотим видеть график восстановления благоустройства, — сказала Вера Урываева.— Все раскопки — под нашим контролем. Но все вопросы — к департаменту развития территории, — сказала вице-мэр Ирина Вербецкая.Представитель этого департамента в зале заседания был, но голоса не подал.