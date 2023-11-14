Общество

сегодня, 12:08

В Липецке — более сотни не закрытых раскопок

5 442
#раскопки
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В Липецке — более сотни не закрытых раскопок

Вице-мэр Ирина Вербецкая уверила депутатов, что все под контролем.

Сегодня в Липецком горсовете на комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию вице-мэр Ирина Вербецкая вкратце рассказала о подготовке города к зиме. Она сообщила об 11,1 километрах отремонтированных силами муниципалитета тепловых сетей, замене оборудования котельных, новых участках кабельных и воздушных линий длиной 2,4 км и семи свежих трансформаторных подстанциях.

— Часть работ выполнена. Остальные будут завершены в четвертом квартале. Стоит отметить, что оставшиеся работы не повлияли на подачу тепла потребителям при начале отопительном сезона.

Представители ресурсных организаций сжато, за полторы-две минуты, рассказали о готовности своих компаний к зиме. Казалось, что это был проходной вопрос, о котором старались побыстрее забыть. Между тем не проходит ни одного оперативного совещания у главы Липецка, где бы не говорили о косяках «Квадры» и управляющих компаний.

— Если все хорошо, если к началу отопительного сезона завершаются все аварийно-восстановительные работы на сетях после гидравлических испытаний, то почему как только подают тепло, все рвется? — спросил энергетиков первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.

Ответил на него представитель «Квадры» Виталий Маклаков: как только начинается отопительный сезон, в процессе эксплуатации выявляются дефекты, которые не было обнаружены летом, во время гидравлических испытаний.

— Люди по сей день жалуются на холодные батареи. Куда им обращаться? — задался еще одним вопросом Борис Понаморев.

— В первую очередь в ЕДС. Управляющие компании реагируют на обращения липчан. Но по состоянию на сегодня все дома — с теплом. Да, есть некоторые проблемы с параметрами, например, в 15 микрорайоне, но мы их оперативно решаем, — сказала Ирина Вербецкая.

На множество раскопок в городе пожаловались депутаты Вера Урываева и Светлана Бессонова. Например, во дворе дома по улице Горняцкой, 1 — сразу пять ям от разных ресурсных организаций! Жильцы этого дома с изумлением в минувшие выходные наблюдали, как одну яму закапывали рабочие в жилетах с названием одной компании, а рядом энергетики другой выкапывали яму.

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У «Квадры», как оказалось, 87 раскопок, а у «РВК-Липецк» — 40. По некоторым адресам, как заявили представители РСО, благоустройство уже восстановлено, но работы пока не приняло управление главного смотрителя Липецка.

— Более ста раскопок не завершены, а уже середина ноября! Мы хотим видеть график восстановления благоустройства, — сказала Вера Урываева.

— Все раскопки — под нашим контролем. Но все вопросы — к департаменту развития территории, — сказала вице-мэр Ирина Вербецкая.

Представитель этого департамента в зале заседания был, но голоса не подал.
5 442
#раскопки
1

Комментарии (5)

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Измученный триатлоном

17 минут назад
Только отремонтировали улицу Шкатова, как в сентябре вдоль улицы выкопали ямы (какие-то трубы торчат из них), яма у дома №17 начала осыпаться и уже просел грунт под полотном дороги. И с того времени никаких работ не ведется...Городская администрация, АУ, на дворе уже ноябрь! И испортили тротуар, т.к. какую-то газовую трубу закопали под землю. В городской администрации реакции ноль!
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я

39 минут назад
А как обстоят дела с бурением водопровода? Где ещё собираются пробурить дыру в водопроводе?
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Ну, Ну..

сегодня, 12:30
"Вице-мэр Ирина Вербецкая уверила депутатов, что все под контролем." И депутаты уверовали!
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Смешно

сегодня, 12:25
Ничего страшного! Скоро зима. Всё снегом засыпает.
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Андрей

сегодня, 12:20
Странный подход. Бардак и бесхозяйственность. Должны же быть нормативные сроки работ по каждому объекту: сколько выделить рабочих, техники, стройматериалов, сколько они должны работать? Почему администрация не введёт оборотные штрафы для тех, кто нарушает сроки за каждый день просрочки скажем полпроцента выручки за прошлый год? Раскопают яму и ничего не делают месяцами? Что за чушь?
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