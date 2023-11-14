Происшествия
сегодня, 12:00
Хроника падения березы: жители улицы Бескрайней рассказали, как добивались сноса сухостоя
Мэрия пообещала определить и наказать виновных в бюрократической волоките.
После известия о смерти 71-летнего жителя Липецка, получившего политравму после падения на него сухого дерева, мэр Евгения Уваркина сообщила о назначении служебной проверки:
«Инициировала служебную проверку. Все виновные будут определены и должным образом наказаны. Уже известно, что за год по упавшему вчера дереву поступило несколько обращений: в управление главного смотрителя, в департамент, в управляющую компанию. Перекладывание обязанностей между УК и городом по спилу деревьев недопустимо».
Жители улицы Бескрайней рассказали GOROD48 в какие именно ведомства они обращались с просьбой о сносе засохшей березы.
По словам Сони С., она пять раз просила спилить два сухих дерева, одно из которых упало накануне.
— Два раза я писала в департамент дорожного хозяйства и благоустройства и в управление главного смотрителя, и даже получала ответы на свои обращения, третий раз ходила туда лично — и этот факт также задокументирован печатью со штампом «Принято», ещё два раза я обращалась в управляющие компании — нынешнюю и предыдущую. То есть только от меня было пять обращений, но я знаю, что на сухие деревья жаловались и другие жители улицы, — рассказала GOROD48 Cоня С.
И липчанка даже получала ответы на свои обращения. Так, на обращение от 26 июня уже 4 июля замначальника МУ «Управление главного смотрителя города Липецка» Людмила Кулакова ответила ей:
«В ответ на Ваше обращение об обследовании зеленых насаждений, произрастающих в районе дома №45 по улице 9 Микрорайон, сообщаем следующее. В соответствии с пунктом 8 статьи 7 Правил благоустройства территорий города Липецка, утвержденных решением Липецкого городского Совета депутатов от 26.11.2019 No1019, решение о вынужденном сносе, санитарной обрезке или пересадке зеленых насаждений принимает оценочная комиссия с составлением соответствующего акта. В состав оценочной комиссии входят представители муниципального учреждения «Управление главного смотрителя г. Липецка», отдела охраны окружающей среды администрации города Липецка, департамента развития территории администрации города Липецка. Выход городской комиссии состоится 15.08.2023 года. По результатам будет принято решение».
После 15 августа деревья остались на месте. 23 октября Соня С. поинтересовалась, почему «а дуб и ныне там» в управлении главного смотрителя: «Состоялся ли 15.08.2023 года запланированный выезд городской комиссии о вынужденном сносе двух сухих деревьев по адресу Липецк, улица 9 Микрорайон, дом 45? Если состоялся, то какое было принято решение по результатам осмотра деревьев? Был ли составлен какой-либо акт?»
Соня попросила дать письменный ответ в предусмотренный в законом срок. А 30 октября она написала заявление уже в управляющую компанию ООО ЦКО «Жилфондпроект», обслуживающую дом, у которого стояли два сухих дерева. В этом обращении она снова просила спилить деревья.
«В особенности сейчас, осенью, в период сильных ветров мы опасаемся за за нашу безопасность», — говорилось в заявлении. И эти опасения не оказались беспочвенными.
Узнав от журналиста GOROD48 о смерти травмированного берёзой мужчины, Соня С. расплакалась.
— Пожалуйста, напишите, пусть хоть второе дерево спилят, пока никого не убило, — попросила липчанка.
Добавим, что если посмотреть панораму улицы Бескрайней на «Яндекс Картах», то упавшую на мужчину берёзу можно увидеть засохшей ещё на снимках 2022 года, а второе дерево, которое просят снести жители Бескрайней, выглядит полностью мёртвым ещё на панораме 2019 года. Живыми эти деревья запечатлены в 2011 году.
По данным Евгении Уваркиной, в этом году в Липецке снесены более 2300 деревьев и больше 400 снесут конца года. В ближайшее время мэрия объявит торги на снос деревьев, чтобы за зиму отработать все обращения горожан.
«Усилим и контроль за УК по опиловке. Сейчас дорабатываем муниципальную программу, чтобы выделять средства УК на спил аварийных деревьев, которые находятся в их зоне ответственности», — сообщила Евгения Уваркина.
«Инициировала служебную проверку. Все виновные будут определены и должным образом наказаны. Уже известно, что за год по упавшему вчера дереву поступило несколько обращений: в управление главного смотрителя, в департамент, в управляющую компанию. Перекладывание обязанностей между УК и городом по спилу деревьев недопустимо».
Жители улицы Бескрайней рассказали GOROD48 в какие именно ведомства они обращались с просьбой о сносе засохшей березы.
По словам Сони С., она пять раз просила спилить два сухих дерева, одно из которых упало накануне.
— Два раза я писала в департамент дорожного хозяйства и благоустройства и в управление главного смотрителя, и даже получала ответы на свои обращения, третий раз ходила туда лично — и этот факт также задокументирован печатью со штампом «Принято», ещё два раза я обращалась в управляющие компании — нынешнюю и предыдущую. То есть только от меня было пять обращений, но я знаю, что на сухие деревья жаловались и другие жители улицы, — рассказала GOROD48 Cоня С.
И липчанка даже получала ответы на свои обращения. Так, на обращение от 26 июня уже 4 июля замначальника МУ «Управление главного смотрителя города Липецка» Людмила Кулакова ответила ей:
«В ответ на Ваше обращение об обследовании зеленых насаждений, произрастающих в районе дома №45 по улице 9 Микрорайон, сообщаем следующее. В соответствии с пунктом 8 статьи 7 Правил благоустройства территорий города Липецка, утвержденных решением Липецкого городского Совета депутатов от 26.11.2019 No1019, решение о вынужденном сносе, санитарной обрезке или пересадке зеленых насаждений принимает оценочная комиссия с составлением соответствующего акта. В состав оценочной комиссии входят представители муниципального учреждения «Управление главного смотрителя г. Липецка», отдела охраны окружающей среды администрации города Липецка, департамента развития территории администрации города Липецка. Выход городской комиссии состоится 15.08.2023 года. По результатам будет принято решение».
После 15 августа деревья остались на месте. 23 октября Соня С. поинтересовалась, почему «а дуб и ныне там» в управлении главного смотрителя: «Состоялся ли 15.08.2023 года запланированный выезд городской комиссии о вынужденном сносе двух сухих деревьев по адресу Липецк, улица 9 Микрорайон, дом 45? Если состоялся, то какое было принято решение по результатам осмотра деревьев? Был ли составлен какой-либо акт?»
Соня попросила дать письменный ответ в предусмотренный в законом срок. А 30 октября она написала заявление уже в управляющую компанию ООО ЦКО «Жилфондпроект», обслуживающую дом, у которого стояли два сухих дерева. В этом обращении она снова просила спилить деревья.
«В особенности сейчас, осенью, в период сильных ветров мы опасаемся за за нашу безопасность», — говорилось в заявлении. И эти опасения не оказались беспочвенными.
Узнав от журналиста GOROD48 о смерти травмированного берёзой мужчины, Соня С. расплакалась.
— Пожалуйста, напишите, пусть хоть второе дерево спилят, пока никого не убило, — попросила липчанка.
Добавим, что если посмотреть панораму улицы Бескрайней на «Яндекс Картах», то упавшую на мужчину берёзу можно увидеть засохшей ещё на снимках 2022 года, а второе дерево, которое просят снести жители Бескрайней, выглядит полностью мёртвым ещё на панораме 2019 года. Живыми эти деревья запечатлены в 2011 году.
По данным Евгении Уваркиной, в этом году в Липецке снесены более 2300 деревьев и больше 400 снесут конца года. В ближайшее время мэрия объявит торги на снос деревьев, чтобы за зиму отработать все обращения горожан.
«Усилим и контроль за УК по опиловке. Сейчас дорабатываем муниципальную программу, чтобы выделять средства УК на спил аварийных деревьев, которые находятся в их зоне ответственности», — сообщила Евгения Уваркина.
Комментарии (11)
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Бардак
Бардак
Желябова
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