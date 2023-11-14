Общество

49 минут назад

В Липецком филиале «Квадры» — новый руководитель

3 773
#Квадра
1
В Липецком филиале «Квадры» — новый руководитель

Алексей Курило уступил место Алексею Бунееву.

Вчера директор липецкого филиала АО «Квадра» Алексей Курило должен был выйти из отпуска. Но не вышел, а написал заявление об увольнении по собственному желанию. Исполняющим обязанности руководителя филиала назначен Алексей Бунеев, с 2011 года отвечающий за экономику и финансы филиала.

На сайте липецкого филиала «Квадры» сказано, что Алексей Бунеев окончил Липецкий политехнический институт по специальности «Промышленная теплоэнергетика». Имеет диплом Орловской региональной академии государственной службы — «Финансы и кредит». В профессии — с 1995 года. В 2004-2011 годах занимал руководящие должности в органах государственной власти и крупных предприятиях ТЭК региона.
3 773
#Квадра
1

Комментарии (3)

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Гость.

20 минут назад
смотритель зоопарка, Потому что новый то финансист.
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жительница

20 минут назад
теперь понятно откуда 2700 за две недели отопления
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смотритель зоопарка

36 минут назад
че за суммы такие принесли космические????
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