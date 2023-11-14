В Липецком филиале «Квадры» — новый руководитель

Алексей Курило уступил место Алексею Бунееву.

Вчера директор липецкого филиала АО «Квадра» Алексей Курило должен был выйти из отпуска. Но не вышел, а написал заявление об увольнении по собственному желанию. Исполняющим обязанности руководителя филиала назначен Алексей Бунеев, с 2011 года отвечающий за экономику и финансы филиала.



На сайте липецкого филиала «Квадры» сказано, что Алексей Бунеев окончил Липецкий политехнический институт по специальности «Промышленная теплоэнергетика». Имеет диплом Орловской региональной академии государственной службы — «Финансы и кредит». В профессии — с 1995 года. В 2004-2011 годах занимал руководящие должности в органах государственной власти и крупных предприятиях ТЭК региона.