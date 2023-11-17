За фотожабу на учителя родителям липецкой шестиклассницы придётся заплатить 160 000 рублей

Учитель требовала миллион рублей за своё фото с предложением неэтичного интимного характера.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляцию по иску о взыскании компенсации морального вреда с родителей школьницы за оскорбительный фотоколлаж на учителя.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, учитель одной из липецких школ подала иск, в котором говорилось, что ученица шестого класса скачала из интернета ее фотографию и использовала её для изготовления электронного объявления рекламного характера с сообщением, содержащим текст в форме предложения неэтичного интимного характера. Оскорбительный коллаж был распространен среди учеников школы и стал доступен окружению педагога.



Учительница пожаловалась, что из-за злой шутки девочки она испытывает состояние тревожности, нервозность, беспокоится за свою репутацию, ощущает дискомфорт при общении с людьми, которые видели этот коллаж. Пережитый стресс даже стал причиной обращения педагога за медицинской помощью.



Причиненный моральный вред учитель оценила в миллион рублей. Но Советский районный суд города Липецка взыскал с родителей школьницы только 80 тысяч рублей. Это решение в части размера компенсации в областном суде обжаловали и учитель, и родители.



Представитель родителей пояснил, что девочка изготовила оскорбительную картинку, выполняя задание в игре «правда или действие». Родители школьницы посчитали размер компенсации завышенным, отмечая, что ребенок в силу своего возраста не осознавал в каком контексте старшие лица могут трактовать фразу, указанную в «объявлении». Но коллегия Липецкого областного суда с позицией ответчиков не согласилась, увеличив размер компенсации морального вреда до 160 тысяч рублей.



В определении отмечается, что сведения, порочащие честь и достоинство, были распространены в отношении лица, имеющего статус учителя. Картинка, смонтированная ученицей, стала доступна неопределенному кругу лиц, в том числе ученикам школы, в которой преподает истец, а также их родителям.



«Распространение указанных сведений направлено на дискредитацию личности истца, подрыв авторитета учителя как в глазах окружающих, так и в своих собственных», – говорится в тексте судебного акта.

