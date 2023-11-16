Бюджет области следующего года составит 88,4 миллиарда рублей

В областном Совете прошло нулевое чтение регионального бюджета-2024.



Сегодня в областном Совете прошли публичные слушания проекта регионального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, которые иначе называют нулевым чтением. В них приняли участие депутаты Совета, представители правительства области, общественных организаций, руководители муниципалитетов. О проекте бюджета рассказал вице-губернатор-начальник областного управления финансов Вячеслав Щеглеватых.Основные параметры бюджета области-2024 таковы: доходы — 88,4 млрд рублей, из которых 79,8 миллиарда — собственные налоговые и неналоговые поступления (+1,1 млрд к уровню бюджета этого года по состоянию на 1 января). Главными донорами бюджета стали четыре налога: на прибыль — 23%, на доходы физических лиц — 20%, акцизы — 12%, налог на имущество — 8%. Расходы бюджета в 2024 году составят 104,7 млрд рублей (-12,8 млрд от расходов бюджета-2023 на начало года). Дефицит — 16,3 млрд рублей, основным источником покрытия которого станут переходящие остатки на счетах областного бюджета (на начало этого года — 13,9 млрд).Бюджет сверстан на основе 21 государственной программы Липецкой области. Расходы на их реализацию составят почти 95 млрд рублей, или 90% от общего числа расходов областного бюджета.Вячеслав Щеглеватых отметил, что на социальную сферу приходится более 60% от общих расходов. Он анонсировал рост зарплат учителей и врачей, сообщив, что средняя зарплата воспитателей детского сада в 2024 году составит 42 150 рублей, учителей, медсестер и фельдшеров — 44 840, врачей — 89 680 рублей. МРОТ вырастет на 18% и достигнет 19 242 рубля.— На индексацию зарплаты предусмотрено более 2,6 миллиардов рублей, — подытожил главный финансист региона.На меры социальной поддержки населения запланированы более 10 млрд рублей, из них 3,4 миллиарда — на помощь семей с детьми. На приобретение и строительство жилья для детей-сирот в бюджете зарезервированы рекордные 1,1 млрд рублей: если в этом году на представленные жилищные сертификаты выпускники домов-интернатов приобрели 101 квартиру, то в следующем из-за роста финансирования таких расходов сразу на 561,5 миллиона жилье приобретут 160 сирот.Выделенная на соцконтракты сумма увеличилась до 302,87 млн рублей. На развитие собственного дела можно будет получить безвозмездно до 350 тысяч рублей.На развитие образования в 2024 году предусмотрено 24 млрд рублей, или 23% от общих расходов бюджета. Из этой суммы более 2,2 млрд рублей потратят на завершение строительства двух школ в Липецке, в районах «Елецкий» и «Взлетный», и на школу в Лебедяни. На капремонт школ в 2024-2025 годах выделят 133 млн рублей.Более 20,3 млрд рублей (20% расходов бюджета) направят на разные меры поддержки региональной экономики. На сферу здравоохранения потратят 10,9 млрд рублей (17% расходных обязательств). Самые большие траты предусмотрены на строительство и оснащение поликлиники в микрорайоне «Елецкий» (808 млн рублей) и на новый хирургический корпус областной детской больницы (686 млн рублей). На строительство фельдшерско-акушерских пунктов выделены 10 млн рублей, на капремонт, оснащение оборудованием и транспортом поликлиник — более 74 миллионов.На ЖКХ израсходуют 4 млрд рублей (7% расходов бюджета). Доли расходов на культуру, а также на физкультуру и спорт одинаковы — по 2% от общих расходов бюджета, или по 1,7 млрд рублей. Львиная доля затрат определена на реконструкцию бывшего ККЗ «Октябрь» под многофункциональный культурный центр (428,4 млн рублей) и на создание глэмпингов (232,1 млн рублей).Дорожный фонд в 2024 году превысит 10 млрд рублей. 2,4 миллиарда направят на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, а остальные средства — на ремонт и содержание дорог.Вячеслава Щеглеватых забросала вопросами оппозиция, предлагавшая выделение больших денег на социалку: на квартиры детям-сиротам, жилищные программы для сельской молодежи, увеличение доли оклада в зарплатах бюджетников… Вячеслав Щеглеватых ответил, что на поддержку муниципалитетов в следующем году предусмотрено 30,6 млрд рублей, или 30% от общих расходов регионального бюджета. Что расходы области на социалку растут ежегодно, и что многие вопросы находятся в компетенции органов местного самоуправления, а некоторые — в полномочиях федерального центра.— Ставка — это, в среднем, треть от зарплаты работника бюджетной организации. Но учитель и врач получают не ставку. Кроме нее есть ряд надбавок. Мы тратим на зарплаты около 40 миллиардов рублей. В регионе — 1 400 бюджетных организаций, в которых работают более ста тысяч человек, — сказал Вячеслав Щеглеватых.Отвечая на вопрос единственного представителя фракции ЛДПР Анатолия Емельянова о необходимости развития дорожно-транспортной инфраструктуры Липецка, вице-губернатор сказал, что Липецк получает более 60% средств финансовой помощи, которая выделяется муниципалитетам.После ухода с трибуны вице-губернатора начались выступления участников публичных слушаний. Самым содержательным из них был доклад начальника областного управления соцзащиты Татьяны Андреевой. Бюджет ее ведомства — 14,7 млрд рублей. В соцзащите не зря едят хлеб. Например, в 2024 году ведомство поможет липчанам заключить без малого еще пять тысяч социальных контрактов. В Липецке при трех больницах заработала «Служба социальных помощников», которая в частности, обеспечивает лежачих больных сиделками, решает не медицинские проблемы пациентов. К концу месяца в Липецке откроют «Мой социальный центр», учреждение, которое будет заниматься проблемами пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, в следующем году такой же центр появится в Ельце. В Липецке скоро откроют и ориентированный на подростков и студентов «Центр молодежной карьеры».Проект регионального бюджета-2024 высоко оценили региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Бабанов, глава администрации Добровского района Анатолий Попов, председатель областной Общественной палаты Елена Гончарова.— Правительство области ведет ответственную сбалансированную бюджетную политику в условиях неопределенности, под давлением санкций и иных внешних и внутренних вызовов, — отметила эксперт публичных слушаний, экономист Елена Кукина.Но ее, кажется, не услышала фракция КПРФ. Сразу несколько ее представителей заявили, что за такой бюджет они голосовать не будут. В вину правительству области коммунисты поставили даже отсутствие средств на ремонт памятника Ленину на площади Ленина-Соборной. «Это бюджет латания дыр!» — так отозвался о финансовом документе лидер фракции Сергей Токарев, посетовав, что на публичных слушаниях не выступают простые рабочие.Впрочем, один рабочий, Станислав Качарин, ранее входивший во фракцию КПРФ, на слушаниях выступил. Получив слово, он сказал, что бюджет-2024 принимают в очень непростое время, и для него главное, что документом предусмотрено выполнение всех социальных обязательств. «Бюджет такой, какой нужен людям. Я буду за него голосовать!»В конце публичных слушаний выступили вице-спикеры областного Совета Владимир Богодухов и Андрей Фролов. Андрей Фролов, в частности, сказал, что при всех глобальных вызовах областной бюджет остаётся бюджетом развития. И это дорогого стоит. «Власть не дает несбыточных обещаний. Мы исходим из реального положения дел в регионе и в стране в целом. И нам это удается».— Следующий год будет сложным. Это несет дополнительные риски для доходной части бюджета. Мы с вами должны быть готовы к любым сценариям, — сказал вице-спикер и ту же поставил задачу совместными усилиями сокращать теневую занятость населения.— Тысячи липчан работают без официального трудоустройства. Это негативно сказывается как на них самих, так и на доходах бюджета.Точку в нулевом чтении проекта бюджета поставил председатель регионального парламента. Владимир Сериков поблагодарил команду губернатора за колоссальный объем проделанной работы при работе над этим важнейшим финансовым документом, и также дал понять аудитории, что 2024 год будет жестче нынешнего и прошлого.— Мало того, что мы находимся в активной фазе СВО, где нам противостоит коллективный Запад. Экономика еще находится под беспрецедентными санкциями! Но в регионе растет внутренний валовый продукт. Растет в целом ВВП. Не секрет, что у нас до СВО было много ориентированного на экспорт бизнеса. И то, что экономика показывает рост, это заслуга правительства РФ по мобилизации экономики. Проект бюджета подразумевает умеренный оптимизм. Постепенно акцент реализации экономической политики смещается с антикризисной повестки к задачам содействия достижению целей развития, — сказал спикер.— Наше государство умудряется сохранять все социальные обязательства и вкладываться в развитие. Но уже треть бюджета направлена на обеспечение обороноспособности страны. У нас нет своего печатного станка, как у коллективного Запада. Мы можем надеяться только на себя. Считаю сбалансированным бюджет региона на следующий год. И я призываю вас всех его поддержать.В итоге подавляющим большинством голосов, 181-им из 187-ти участников публичных слушаний проект бюджета-2024 был подержан. Все поступившие в ходе обсуждения вопросы и предложения обобщат. Рекомендации, сформированные по итогам слушаний, направят на рассмотрение губернатору. Бюджет-2024 должны вынести на ближайшую сессию облсовета.