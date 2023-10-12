«Нужна специальная программа по озеленению»: общественный Совет при городском спикере обсудил проблему засохших деревьев

На снос всего сухостоя в Липецке необходимо порядка 400 миллионов рублей.

Сегодня прошло первое заседание Общественного Совета при председателе Липецкого городского Совета депутатов Евгении Фрай. В него вошли 20 авторитетных экспертов. В их числе — ученые, энергетики, бизнесмены, благотворители и общественники. Председателем Совета стал действующий депутат горсовета, металлург Игорь Подзоров, его сопредседателями — гендиректор компании «РВК-Липецк», экс-вице-мэр Липецка Вадим Негробов и общественник, президент фонда «Особая забота» Максим Загрядский.На первом заседании Совет обсудил ситуацию с аварийными и сухими деревьями в городе. Примечательно, что это случилось именно сегодня, когда шквалистый ветер повалил два десятка деревьев, которые повредили несколько автомобилей. Всего же на главных городских улицах, по словам заместителя главного смотрителя Липецка Людмилы Кулаковой, находятся около 10 тысяч мертвых деревьев и столько же, если не больше, в жилых кварталах. Но если с так называемых красных линий сухостой убирает МУП «Зеленхоз», то во дворах многоквартирных домов этого делать некому. По словам заместителя УК «Умный дом» Сергея Давыдова, управляющие компании не имеют свободных средств на снос погибших деревьев.— Я вот уже больше десяти лет в этом бизнесе, но меня не перестает удивлять мнение о том, что у управляющих компаний огромное количество свободных денег! Но это не так хотя бы потому, что собираемость платежей на текущий ремонт и содержание жилья оставляет желать лучшего. А на общих собраниях собственников жилых помещений практически невозможно добиться увеличения платы жильцов домов на насущные нужды, не говоря уже о содержании зеленых насаждений, — заметил Сергей Давыдов — экс-председатель департамента ЖКХ мэрии.Сергей Давыдов предложил мэрии продолжить межевание территорий для определения содержателей зеленого фонда. Это предложение поддержали другие участники Совета. Ведь спросить за состояние деревьев, кустарников и газона можно только с формального собственника земельного участка. А вот предложение о создании в Липецке некой специализированной организации, которая бы опиливала и обрезала деревья, сочли спорным, ведь в Липецке есть МУП «Зеленхоз», которое профессионально занимается этой деятельностью.— А вам хватает выделяемых из бюджета денег на озеленение города? Сколько, например, стоит спилить и утилизировать одно мертвое дерево? — взял быка за рога известный липецкий меценат, инициатор установки памятников святым РПЦ Николай Бобин, председатель Совета директоров ГК «Зерос».Оказалось, 20 тысяч рублей. Но на опиловку и кронирование деревьев тому же «Зеленхозу» катастрофически не хватает бюджетных средств. В 2021-2023 годах МУП получил на это 86,7 млн рублей. Но этой кажущейся на первый взгляд большой суммы не хватает на снос опасных деревьев.— В год к уже мертвым деревьям прибавляется до тысячи новых засохших, — сообщила Совету Людмила Кулакова.Легко посчитать, что на вырубку этой тысячи нужны 20 млн рублей, а в городе — минимум 20 тысяч мертвых деревьев, и это только тех, о которых знают в УГС Липецка. Следовательно, чтобы снести их все, нужны до 400 млн рублей единовременно! А ведь сопоставимую сумму нужно потратить на восстановление зеленого фонда. Поскольку, по словам депутата горсовета Александра Кулакова, бывшего директора «Зеленхоза», за каждым саженцем с учетом антропогенной нагрузки и сложившейся экологической ситуации в Липецке, нужно заботиться минимум два-три года: удобрять и многократно поливать за сезон.— Нам нужна специальная муниципальная программа по озеленению города, — подытожил Александр Кулаков.Возможно, частично ситуацию можно будет исправить новой муниципальной программой, которую уже назвали «90/10»: 90% средств будут бюджетными, 10% — управляющих компаний, бизнеса, общественных организаций. К сожалению, в Липецке есть лишь один крупный благотворительный фонд, «Милосердие», который комплексно решает проблему озеленения по заявкам горожан. Руководитель проекта «Развитие регионов» Фонда Юлия Парамонова сообщила, что в прошлом году с участием «Милосердия» посажено 500 саженцев, в этом — в три раза больше. Также Фонд сносит и сухостой. В прошлом году его силами из дворов убраны 80 мертвых деревьев, в следующем уберут уже 150.Еще один вопрос, который заинтересовал членов Общественного Совета — причины массовой гибели деревьев. Приглашенный дендролог Александр Смирницкий сообщил, что ясени погубил вредитель — ясеневая изумрудная узкотелая златка. А это, между прочим, 20% всех зеленых легких города! Вредители и болезни поражают каштаны и тополя. Угнетают зеленые насаждения и выхлопы двигателей автомобилей, которых год от года все больше. И это — общероссийская проблема.— Как ее решать? — поинтересовалась у специалиста Евгения Фрай.— Посадками взамен умерших новых деревьев, но не тех, которые губят насекомые-вредители и болезни. Для Липецка рекомендованы традиционные липы и клены, а также гибриды тополей, выведенные воронежскими дендрологами.Еще одно предложение Совета — провести, наконец, давно обещанную чиновниками инвентаризацию всего зеленого фонда Липецка. Как это сделано на территории Новолипецкого комбината, где каждое дерево нанесено на карту с присвоением ему порядкового номера. Общественник и блоггер Михаил Ларионов предложил мэрии завести чат-бот, которому любой человек может сообщить адрес погибшего или опасного дерева, а председатель Совета Игорь Подзоров рекомендовал чиновникам добавить в созданную интерактивную карту Липецка map.48 возможность внесения меток, указывающих на засохшие деревья.— Все ваши предложения мы занесем в протокол и сформируем рекомендации. Основная задача Общественного Совета, как я ее вижу, помочь создать работающие механизмы для решения наболевших проблем в городском хозяйстве и улучшить состояние социальной сферы, — сказала, завершая заседание, Евгения Фрай.Общественный Совет при председателе Липецкого горсовета будет собираться раз в квартал.