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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: срок за госизмену, запрет на строительство ЖК «Турист» и день рождения раскопки

Сегодня, 27 июня, стало известно о приговоре по делу о поджоге в Липецке, Арбитражный суд приостановил действие разрешения на строительство ЖК «Турист-2», и горожане отпраздновали день рождения раскопки.

2-й Западный окружной военный суд признал гражданина России виновным в госизмене, теракте и участии в террористическом сообществе.

По вресии следствия, мужчина в поисках работы вступил в контакт со спецслужбами Украины. По их заданию он поджег в Липецке здание, которое использовалось в качестве склада гуманитарной помощи, предназначенной для военных.

Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием трех лет в тюрьме, и 11 — в колонии строгого режима.

Арбитражный суд приостановил действие разрешения на строительство ЖК «Турист-2» на время судебного разбирательства.

Такое решение он принял по ходатайству УМВД России по Липецкой области. Принадлежащее полицейским здание на улице Карла Маркса, 25 пошло трещинами.

Напомним, в арбитраж обратилась прокуратура с иском признать недействительной разрешительную документацию на строительство ЖК «Турист-2». Тогда же прокуроры попросили в качестве обеспечительных мер приостановить стройку. Но в феврале судья на это не пошла.

«Хорошая новость в кой-то веки!», — написал Партиец со стажем.

«Что хорошего, еще одна заброшка появится в Липецке, а то мало их, котлован есть, начали строить, там и так все в руинах, Турист, Фрегат», — недоволен Гость.

«Лучше бы карусели здесь разместили, а не в природоохранной зоне Нижнего парка. Где подростки будут куролесить, уничтожать парк и себя!», — предложила Алина.

«Неужели это правда? Судье аплодирую стоя. Главное, чтобы здание МВД не стало «Туристом-3», а власти города и области всё-таки поняли, что с Нижним парком так нельзя. Начните сотрудничать с историками, архитекторами Липецка и Санкт-Петербурга (есть соглашение между ЛО и С-П) для разработки программы-проекта по сохранению и реконструкции исторической части города — Нижнего парка и прилегающей территории. Не забывайте, что на первом месте липчане и история города, а не деньги», — написал Бумеранг.

Застройщик прокомментировал решение Арбитражного суда о приостановке действия разрешения на строительство.

«Основанием для этого послужили результаты геомониторинга состояния здания по адресу ул. Карла Маркса, 25, которое расположено рядом с проектом «Турист 2» и принадлежит областному управлению МВД. Данные указывали на усадку объекта в реперных точках

Однако ещё в мае 2025 года Брусника и организация, проводившая измерения, выявили ошибку при составлении этого геомониторинга: одна из контрольных точек была установлена неправильно. Инженеры оперативно исправили ошибку и пришли к выводу, что недопустимые отклонения от нормы на объекте отсутствуют, но суд не принял этот факт во внимание.

Кроме того, решение о принятии обеспечительных мер вынес судья Артем Александрович Коровин, который ранее не участвовал в основном процессе по иску прокуратуры Липецкой области и не обладает полными сведениями о ходе разбирательства.

Наличие трещин в здании по адресу ул. Карла Маркса, 25 никак не связано со стройкой, что также подтверждается данными геомониторинга. Разрушение этого объекта началось задолго до запуска проекта «Турист 2».

Брусника готовит заявление в суд об отмене принятых обеспечительных мер и надеется на его скорейшее рассмотрение».

А еще прокуратура подала иск к управлению главного смотрителя Липецка. В разгар летних каникул представители надзорного ведомства проверили состояние дорог вблизи детских садов и школ, и оказалось, что с безопасностью там не всё в порядке.

Нарушения выявили у детского сада № 42 по улице Адмирала Макарова, центра развития творчества «Левобережный» по улице Невского, Православной гимназии имени Амвросия Оптинского по улице Прокатной, у Детской школы искусств №3 на проспекте Мира и школы № 54 на улице Моршанской. 

Читатели GOROD48 тут же набросали еще несколько проблемных адресов. 

«У 35 школы пешеходная дорожка превращена в стоянку для машин и уже провалилась ниже уровня асфальта основной дороги», — пожаловался Землянин.

«А дорожка около 38 школы и садика без освещения. Дети по ней ходят со второй смены в школе. Очень страшно. Освещения не было никогда!», — добавила Коренная липчанка.

А еще прокуратура добилась наложения  штафов на двух сотрудников ООО «КолоСС»: управляющего на 50 000 рублей, агронома на 10 000 рублей. Именно из-за их действий Липецк в конце зимы накрыл неприятный запах.

Жители дома № 35 по улице Плеханова креативно отметили день рождения раскопки. А как еще повлиять на энергетиков?



Липецкий филиал «Квадры» копал у дома еще в начале прошлого лета.  Работы энергетики завершили, щебнем яму засыпали и на этом все. Им и надо-то было установить четыре бордюра, восстановить 25 квадратных метров асфальта и 20 квадратных метров газона. Но они предпочли заплатить штрафы на общую сумму 120 000 рублей.

Городской департамент развития территории обратился в арбитраж уже к липецкому филиалу АО «РИР — Энерго». Одно из требований истца: взыскать с ответчика в пользу департамента развития территории по 2 000 рублей неустойки ежедневно в случае неисполнения решения суда с момента истечения 10 дней после вступления его в законную силу.

Этот иск подействовал. Энергетики нашли средства на асфальтовую заплатку для своей раскопки. Пока без обязательного газона. 

В выходные погода немного выправится. Завтра в Липецке от +20 до +22 градусов.

И обратите внимание, 28 июня отмечают день молодежи, а это значит, что в магазинах не будут продавать спиртное.

С 30 июня и до окончания работ ограничат движение на участке улицы Неделина у Центрального рынка. Это сделано из-за аварийных работ на сетях теплоснабжения.



В это же день перекроют часть улицы Пролетарской: на ней начнется капитальный ремонт теплосети.

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вечЁрка
поджог
ЖК «Турист-2»
раскопка
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Комментарии (1)

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