Липецкая вечЁрка: срок за госизмену, запрет на строительство ЖК «Турист» и день рождения раскопки

Сегодня, 27 июня, стало известно о приговоре по делу о поджоге в Липецке, Арбитражный суд приостановил действие разрешения на строительство ЖК «Турист-2», и горожане отпраздновали день рождения раскопки.