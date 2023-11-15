Шесть автобусных маршрутов изменятся на время устранения аварии на улице Фрунзе



Изменения внесены в маршруты №№ 28, 9, 359, 33, 33а, 325.



До завершения аварийно-восстановительных работ, которые ведутся на улице Фрунзе, автобусы маршрутов № 33, 33а, 325 будут двигаться без заезда в район Петровского рынка, в прямом и обратном направлениях по схеме: «… Петровский мост – пл. П. Великого – пл. Революции – пл. Театральная – далее по маршрутам».



Автобусы маршрутов № 9, 359 будут двигаться в прямом и обратном направлениях по схеме: «… ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – пл. П. Великого – пл. Революции – пл. Театральная – далее по маршрутам».



Автобусы маршрута № 28 в направлении НЛМК будут осуществлять движение без изменения схемы, в сторону ул. 50 лет НЛМК по схеме: «…Петровский мост – пл. П. Великого – пл. Революции – ул. Фрунзе – ул. Октябрьская – ул. Неделина – ул. 50 лет НЛМК – далее по маршруту».



Авария на водопроводе диаметром 300 мм у дома №11 по улице Фрунзе произошла вчера вечером. Прорыв устраняют две бригады «РВК-Липецк» при помощи шести единиц техники.





