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Тротуар и газон на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова восстановят к 31 декабря

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#благоустройство #раскопки
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Тротуар и газон на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова восстановят к 31 декабря

Все по плану.

14 августа «Квадра» начала ремонт теплотрассы прямо на проезжей части улицы Меркулова у ТЦ «Октябрьский», из-за чего до 31 августа было перекрыто движение в сторону Октябрьского рынка. Дорогу восстановили, но тут же раскопали тротуар и газон на углу улиц Меркулова и Водопьянова. Теплотрассу отремонтировали, а тротуар — нет. Когда это будет сделано?

— К 31 декабря, — сказали в мэрии.

Стоит сказать, что в этом году инвестпрограмма липецкого филиала «Квадры» как никогда велика — 655 млн рублей. Самый масштабный проект — строительство новой теплосети от Привокзальной котельной до Быханова сада с финансированием в 466 млн рублей. Заканчивается реконструкция сетей большого диаметра с восстановлением благоустройства на улице Неделина и на площади Победы. Однако в целом с восстановлением дорог, тротуаров и газонов у энергетиков не все хорошо. Напомним, вчера в горсовете представитель «Квадры» Виталий Маклаков сообщил депутатам, что у организации — 87 раскопок. Благоустройство, по словам Виталия Маклакова, восстановлено на местах 31 из них, но пока не принято управлением главного смотрителя Липецка. В связи с наступлением в ближайшее время минусовых температур часть раскопок благоустроят в так называемом зимнем варианте: ямы и траншеи будут забросаны песком и щебнем — асфальт и плитку на местах своих работ энергетики уложат только весной.
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#благоустройство #раскопки
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Комментарии (4)

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Гость.

55 секунд назад
Нечего страшного, опыт нижнего парка. По весне переложат плитку. Только в Липецке производят работы по таким видам, не взирая на заморозки и погоду. И опять от некоторых услышим ЗАВЕТНЫЕ СЛОВА ИЗ ЛЕКСИКОНА.
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смотритель зоопарка

16 минут назад
зимой в мороз??? ахахах блин, забыл, это же эффективные менджеры)
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Андрей

29 минут назад
655 млн рублей это замена 10 км труб. А у нас их 600 км. Меняют 1,5% в год. Срок службы трубы 25 лет, т.е. ежегодно надо менять 4% сетей. В 3 раза меньше меняют труб чем должны.
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Андрей

34 минуты назад
Да зачем напрягаться? Скоро снег ляжет. В апреле восстановят, а может и попозже.. Мы уже привыкли как кроты жить в раскопках.
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