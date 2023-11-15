Общество
сегодня, 10:02
Тротуар и газон на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова восстановят к 31 декабря
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Все по плану.
14 августа «Квадра» начала ремонт теплотрассы прямо на проезжей части улицы Меркулова у ТЦ «Октябрьский», из-за чего до 31 августа было перекрыто движение в сторону Октябрьского рынка. Дорогу восстановили, но тут же раскопали тротуар и газон на углу улиц Меркулова и Водопьянова. Теплотрассу отремонтировали, а тротуар — нет. Когда это будет сделано?
— К 31 декабря, — сказали в мэрии.
Стоит сказать, что в этом году инвестпрограмма липецкого филиала «Квадры» как никогда велика — 655 млн рублей. Самый масштабный проект — строительство новой теплосети от Привокзальной котельной до Быханова сада с финансированием в 466 млн рублей. Заканчивается реконструкция сетей большого диаметра с восстановлением благоустройства на улице Неделина и на площади Победы. Однако в целом с восстановлением дорог, тротуаров и газонов у энергетиков не все хорошо. Напомним, вчера в горсовете представитель «Квадры» Виталий Маклаков сообщил депутатам, что у организации — 87 раскопок. Благоустройство, по словам Виталия Маклакова, восстановлено на местах 31 из них, но пока не принято управлением главного смотрителя Липецка. В связи с наступлением в ближайшее время минусовых температур часть раскопок благоустроят в так называемом зимнем варианте: ямы и траншеи будут забросаны песком и щебнем — асфальт и плитку на местах своих работ энергетики уложат только весной.
— К 31 декабря, — сказали в мэрии.
Стоит сказать, что в этом году инвестпрограмма липецкого филиала «Квадры» как никогда велика — 655 млн рублей. Самый масштабный проект — строительство новой теплосети от Привокзальной котельной до Быханова сада с финансированием в 466 млн рублей. Заканчивается реконструкция сетей большого диаметра с восстановлением благоустройства на улице Неделина и на площади Победы. Однако в целом с восстановлением дорог, тротуаров и газонов у энергетиков не все хорошо. Напомним, вчера в горсовете представитель «Квадры» Виталий Маклаков сообщил депутатам, что у организации — 87 раскопок. Благоустройство, по словам Виталия Маклакова, восстановлено на местах 31 из них, но пока не принято управлением главного смотрителя Липецка. В связи с наступлением в ближайшее время минусовых температур часть раскопок благоустроят в так называемом зимнем варианте: ямы и траншеи будут забросаны песком и щебнем — асфальт и плитку на местах своих работ энергетики уложат только весной.
4 388
Гость.
смотритель зоопарка
Андрей
Андрей