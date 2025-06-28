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сегодня, 18:44
6

«Липецкие зори»: за 15 минут до начала

На площади Ленина-Соборной всё готово к общегородскому выпускному балу «Липецкие зори», который проводится в нашем городе уже больше полувека. 

Площадь огорожена по периметру. Выпускники проходят на Соборную через два пропускных пункта: со стороны галереи «Буксир» на улице Зегеля и со стороны Социального фонда России. Но пока на площади из немного: кто-то ещё не приехал, у кого-то — препати в галерее «Буксир».

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Из липецких школ в этом году выпускаются 2489 одиннадцатиклассников. Сбор выпускников начнётся ближе к 19:00, а сам праздник на сцене — в 19:30. 

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Пока основное внимание — к фотозонам. Причем некоторые уже были в прошлом году. Но есть и новые, на «злобу дня». Например, можно почувствовать себя сыном Розы Сабитовой, который прославился фразой «сам решу». Липецкие выпускники «сами решат», ехать ли им в Москву. 

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Для выпускников в этом году подготовили не только творческие, но и спортивный и цирковой номера.По традиции со сцены прозвучит информация о выдающихся выпускниках, пройдут награждение победителей олимпиад и 100-балльников ЕГЭ, состоится перекличка школ, прозвучат поздравительные слова почетных гостей. 

По сценарию, напутственные речи ребятам скажут губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков, заместитель губернатора Юлия Котлярова, министр образования и науки Липецкой области Дмитрий Демихов, глава Липецка Роман Ченцов, председатель Липецкого городского Совета депутатов Евгения Фрай, заместитель главы администрации Липецка Анна Шамаева.

Также в программе праздника выступление образцового вокального ансамбля «Веснушки», студии «Каскад», награждение победителей конкурсов «Голос выпускного-2025», «Созвездие», «Объектив».

Праздник завершит дискотека под кавер-группу «Родные». Примерно в 22:00 выпускники уйдут с площади продолжать выпускной в школах и заведениях. 

В Липецкой области из школы выпускаются более 4,5 тысячи одиннадцатиклассников.  Более 870 из них — медалисты. В этом году будет вручено 570 золотых и более 300 серебряных медалей «За особые успехи в учении». В Липецке золотых медалистов 339 — каждый седьмой выпускник. 

«Липецкие зори»
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Комментарии (6)

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Евгений
2 минуты назад
У моей племянницы выпускной. Собрали палатки, и рассвет будут встречать в палатках, на берегу Байкала.
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100 лет в обед.
13 минут назад
Ребята, всех нас жизнь с распроотертами объятиях не ждёт, но вперед ребята! Удачи всем! Сделайте нашу жизнь лучше! С Богом!
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Алиса
17 минут назад
В добрый путь, выпускники! Пусть исполняются ваши мечты стать тем, кем мечтаете-врачём, учителем, тренером, артистом, мамой и папой) любите жизнь!
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Екатерина
22 минуты назад
Сынок в добрый путь!!!
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Елена
38 минут назад
Мирной вам и счастливой жизни ребята! Пусть все ваши замыслы исполнятся!
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Александр Н.
сегодня, 19:20
Доброй вам дороги в жизни ребята.
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