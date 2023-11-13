На улице Бескрайней берёза упала на мужчину — у него сломана нога

Упавшее дерево неоднократно просили снести.

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Напротив дома №37 по улице Бескрайней на мужчину упало сухое дерево. По данным GOROD48, у него — открытый перелом ноги.Огромную березу вырвало с корнем из земли. Ствол дерева смял забор частного дома, полностью перегородил дорогу и оборвал электрические провода. Бригада ПАО «Россети»-филиал «Липецкэнерго» уже приехала на улицу для устранения аварии.Пострадавший мужчина госпитализирован, проходит обследование.Представители департамента дорожного хозяйства и благоустройства незамедлительно выехали на место для выяснения всех обстоятельств. Ситуацию держу на жестком контроле. Будем выяснять причины падения и привлекать к ответственности должностных лиц», — cообщила глава Липецка Евгения Уваркина в своём Telegram-канале.Примечательно, что жители улицы неоднократно обращались в департамент дорожного хозяйства и благоустройства и в управляющую компанию, обслуживающую многоквартирный дом, по поводу сноса двух аварийных деревьев, в том числе упавшего сегодня.