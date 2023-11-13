Происшествия

29 минут назад

На улице Бескрайней берёза упала на мужчину — у него сломана нога

5 645
#дерево #ветер
2

Упавшее дерево неоднократно просили снести.

Напротив дома №37 по улице Бескрайней на мужчину упало сухое дерево. По данным GOROD48, у него — открытый перелом ноги.

Огромную березу вырвало с корнем из земли. Ствол дерева смял забор частного дома, полностью перегородил дорогу и оборвал электрические провода. Бригада ПАО «Россети»-филиал «Липецкэнерго» уже приехала на улицу для устранения аварии.

Пострадавший мужчина госпитализирован, проходит обследование. 

B5D7574D-9763-4433-92AD-1AE3BC874ACF.jpeg+2023-11-13-15.23.31.jpg

ZA8gFrWviNQ.jpg+2023-11-13-15.25.02.jpg

«Представители департамента дорожного хозяйства и благоустройства незамедлительно выехали на место для выяснения всех обстоятельств. Ситуацию держу на жестком контроле. Будем выяснять причины падения и привлекать к ответственности должностных лиц», — cообщила глава Липецка Евгения Уваркина в своём Telegram-канале.

C596C05C-E7A3-4267-84C3-877C2C3BD2E1.jpeg+2023-11-13-15.23.31.jpg

B8F0457A-A4F4-4FEE-8724-8DCEFA0AC8AA.jpeg+2023-11-13-15.23.31.jpg

F6E3B9F4-93DD-43BB-B487-0EA2309B9D6B.jpeg+2023-11-13-15.23.31.jpg

070DBAC7-5224-435F-A909-5FE3C29E5B8C.jpeg+2023-11-13-15.23.31.jpg

CE251601-F564-434D-99A8-300E281EBED9.jpeg+2023-11-13-15.23.31.jpg

E656AE09-BF5D-4815-B32D-4B35F1072E63.jpeg+2023-11-13-15.23.31.jpg

36FC2D06-3779-401E-B1B5-FFA8F0F02E08.jpeg+2023-11-13-15.23.31.jpg

Примечательно, что жители улицы неоднократно обращались в департамент дорожного хозяйства и благоустройства и в управляющую компанию, обслуживающую  многоквартирный дом, по поводу сноса двух аварийных деревьев, в том числе упавшего сегодня.

E6741BE4-A1E1-49BB-A4A6-8E960A368CD6.jpeg+2023-11-13-15.26.01.jpg
2096CCF9-9A98-4FD2-8E69-BBFDC7A353A1.jpeg+2023-11-13-15.26.01.jpg
F567922B-2222-4FBB-8C09-80135936D06F.jpeg+2023-11-13-15.26.01.jpg
38753416-22AA-40FB-BE71-4353C1AA62C5.jpeg+2023-11-13-15.26.01.jpg

5 645
#дерево #ветер
2

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Интересно

6 минут назад
Уваркина навестила пострадавшего в больнице ? Или ещё нет ?
ответить

ворчиха

13 минут назад
сколько там денег надо на спил деревьев и сколько посчитали сухих деревьев? Минус одно дерево. Таким образом деревья сами все попадают, деньги тратит не нужно будет. А по сути, сегодняшняя администрация и ГЖИ не может заставить исполнять свои обязанности управляшек. Одни отписки, отписки, отписки. Но деньги ты каждый месяц им плати
ответить

шесть заместителей

13 минут назад
всё под жестким контролем
ответить

Хоттабыч

16 минут назад
Какой бардак творится… Сил нет…
ответить

КотЭ

17 минут назад
теперь спилим.....
ответить
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
22
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

«Пожалуйста, не надо! Мама, задыхаюсь! Помогите! Умираю! За что вы так, за что?!»
#ДПС #спецсредства #дети
«Пожалуйста, не надо! Мама, задыхаюсь! Помогите! Умираю! За что вы так, за что?!»

5 минут назад

Происшествия
В реке Воронеж у набережной найден труп 41-летней женщины
#происшествие на воде #труп
4
В реке Воронеж у набережной найден труп 41-летней женщины

сегодня, 14:36

Происшествия
В аварии на елецкой трассе два человека погибли, четыре пострадали
#ДТП
5
В аварии на елецкой трассе два человека погибли, четыре пострадали

сегодня, 13:32

Происшествия
Два человека погибли в авариях за минувшие выходые
#авария #ДТП
Два человека погибли в авариях за минувшие выходые

сегодня, 10:28

Происшествия
Один человек спасен и пятеро эвакуированы из-за подгорания пищи в доме на улице Гагарина
#МЧС #пожар
3
Один человек спасен и пятеро эвакуированы из-за подгорания пищи в доме на улице Гагарина

сегодня, 10:01

Происшествия
На улице Гагарина ветер свалил дерево на две машины
#ветер #дождь
1
На улице Гагарина ветер свалил дерево на две машины

сегодня, 09:44

Происшествия