Общество
сегодня, 15:06
Вторая половина декабря: мэрия назвала новую дату начала взимания денег за парковки в центре Липецка
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Новая дата — уже третья с начала запуска муниципального проекта.
Завтра — 15 ноября. Эту дату мэр Липецка Евгения Уваркина ранее называла днем начала сбора денег за парковку в центре города. Но как выяснил GOROD48 сегодня, завтра все останется по-прежнему: на дорогах общего пользования пока что можно будет парковаться бесплатно.
В мэрии Липецка GOROD48 назвали новое время начала взимания денег за парковки на площадях Плеханова и Ленина-Соборной, улицах Саперной, Интернациональной, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарской, Желябова и Угловой — вторая половина декабря. Перенос сроков понадобился для донастройки системы под 50 тысяч льготников, которым положены бесплатные места на дорогах общего пользования, размеченных под платные парковки.
— Нужно изменить нормативные акты под эту армию льготников, отладить межведомственное взаимодействие в отношении обработки их персональных данных. НАм нужно еще немного времени на устранение всех шероховатостей. В техническом плане система уже отлажена и работает, — так пояснили GOROD48 перенос сроков в мэрии.
Напомним, что это уже третья дата начала действия платного парковочного пространства в центре Липецка. Изначально в мэрии называли 1 и 15 ноября.
В мэрии Липецка GOROD48 назвали новое время начала взимания денег за парковки на площадях Плеханова и Ленина-Соборной, улицах Саперной, Интернациональной, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарской, Желябова и Угловой — вторая половина декабря. Перенос сроков понадобился для донастройки системы под 50 тысяч льготников, которым положены бесплатные места на дорогах общего пользования, размеченных под платные парковки.
— Нужно изменить нормативные акты под эту армию льготников, отладить межведомственное взаимодействие в отношении обработки их персональных данных. НАм нужно еще немного времени на устранение всех шероховатостей. В техническом плане система уже отлажена и работает, — так пояснили GOROD48 перенос сроков в мэрии.
Напомним, что это уже третья дата начала действия платного парковочного пространства в центре Липецка. Изначально в мэрии называли 1 и 15 ноября.
8 635
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