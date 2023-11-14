Общество

сегодня, 15:06

Вторая половина декабря: мэрия назвала новую дату начала взимания денег за парковки в центре Липецка

8 635
#платные парковки
1
Вторая половина декабря: мэрия назвала новую дату начала взимания денег за парковки в центре Липецка

Новая дата — уже третья с начала запуска муниципального проекта.

Завтра — 15 ноября. Эту дату мэр Липецка Евгения Уваркина ранее называла днем начала сбора денег за парковку в центре города. Но как выяснил GOROD48 сегодня, завтра все останется по-прежнему: на дорогах общего пользования пока что можно будет парковаться бесплатно.

В мэрии Липецка GOROD48 назвали новое время начала взимания денег за парковки на площадях Плеханова и Ленина-Соборной, улицах Саперной, Интернациональной, Зегеля, Плеханова, Ленина, Пролетарской, Желябова и Угловой — вторая половина декабря. Перенос сроков понадобился для донастройки системы под 50 тысяч льготников, которым положены бесплатные места на дорогах общего пользования, размеченных под платные парковки.

— Нужно изменить нормативные акты под эту армию льготников, отладить межведомственное взаимодействие в отношении обработки их персональных данных. НАм нужно еще немного времени на устранение всех шероховатостей. В техническом плане система уже отлажена и работает, — так пояснили GOROD48 перенос сроков в мэрии.

Напомним, что это уже третья дата начала действия платного парковочного пространства в центре Липецка. Изначально в мэрии называли 1 и 15 ноября.
8 635
#платные парковки
1

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Партработник

7 минут назад
Лучше бы назвали следующую дату когда сменят мэра.
ответить

Житель

11 минут назад
На каком основании
ответить

Автохам

13 минут назад
Все равно платить не будут. Спросите в Воронеже.
ответить

Гость

20 минут назад
Будет подарок к новому году
ответить

О да!

28 минут назад
Наш мэр молодец, впрочем как везде!
ответить

Не дают припарковаться

54 минуты назад
Как же так? Ведь теряете миллионы прибыли! желающие платно парковаться уже приготовили деньги и буквально молят о начале оплаты! Многие хотят там припарковаться сразу на полгода
ответить

Пердимонокль

сегодня, 15:39
Причем тут "денег нет"? Тут о льготних речь. А у многих из них деньги есть. Просто "ИМ ПОЛОЖЕНО"!)))
ответить

Коренная липчанка

сегодня, 15:16
Если платить то всем, у кого денег нет машины не покупают.
ответить
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
23
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

Вслед за Александром Рябченко появилась фейковая Ольга Белоглазова

8 минут назад

Общество
Стюардесса по имени Таисия вышла в финал конкурса красоты
#стюардесса
3
Стюардесса по имени Таисия вышла в финал конкурса красоты

сегодня, 15:17

Общество
Назойливая СМС-реклама кредитов обошлась в 300 000 рублей
#УФАС
3
Назойливая СМС-реклама кредитов обошлась в 300 000 рублей

сегодня, 14:17

Общество
«На проводе висит сухое дерево»
#опасное дерево
15
«На проводе висит сухое дерево»

сегодня, 14:11

Общество
Воронежский застройщик за свой счет расселит пять бараков в районе ЛТЗ
#КРТ #реновация
5
Воронежский застройщик за свой счет расселит пять бараков в районе ЛТЗ

сегодня, 14:08

Общество
Восстановление благоустройства у ТЦ «Уют» «Квадра» просрочила на месяц
#Квадра #раскопки
6
Восстановление благоустройства у ТЦ «Уют» «Квадра» просрочила на месяц

сегодня, 13:36

Общество