Восстановление благоустройства у ТЦ «Уют» «Квадра» просрочила на месяц

В отношении энергетиков возбуждено административное дело.

Еще летом для проведения аварийно-восстановительных работ на сетях «Квадра» разобрала тротуар перед ТЦ «Уют» и до сих пор его не восстановила.Энергетики получили разрешение управления главного смотрителя мэрии на раскопку перед домом №2 на проспекте Победы с 8 августа по 14 октября. Однако тротуар до сих пор не благоустроен. По данным городского департамента развития территории, компания не вернула на место 13 бордюров, не восстановила 15 кв.м. асфальта и 35 кв.м. плиточного покрытия, хотя была обязана это сделать к 19 октября.По данному факту департамент возбудил в отношении «Квадры» дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Очевидно, такое наказание энергетиков не пугает, ведь санкцией этой статьи предусмотрен штраф в отношении должностных лиц в размере до двух тысяч рублей, а на юрлиц — до 20 тысяч. Более того, теплоснабжающая организация не выполнила благоустройство и в новый указанный ей срок — до 9 ноября.