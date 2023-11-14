Общество

сегодня, 13:36

Восстановление благоустройства у ТЦ «Уют» «Квадра» просрочила на месяц

4 490
#Квадра #раскопки
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Восстановление благоустройства у ТЦ «Уют» «Квадра» просрочила на месяц

В отношении энергетиков возбуждено административное дело.

Еще летом для проведения аварийно-восстановительных работ на сетях «Квадра» разобрала тротуар перед ТЦ «Уют» и до сих пор его не восстановила.

Энергетики получили разрешение управления главного смотрителя мэрии на раскопку перед домом №2 на проспекте Победы с 8 августа по 14 октября. Однако тротуар до сих пор не благоустроен. По данным городского департамента развития территории, компания не вернула на место 13 бордюров, не восстановила 15 кв.м. асфальта и 35 кв.м. плиточного покрытия, хотя была обязана это сделать к 19 октября.

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По данному факту департамент возбудил в отношении «Квадры» дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Очевидно, такое наказание энергетиков не пугает, ведь санкцией этой статьи предусмотрен штраф в отношении должностных лиц в размере до двух тысяч рублей, а на юрлиц — до 20 тысяч. Более того, теплоснабжающая организация не выполнила благоустройство и в новый указанный ей срок — до 9 ноября.
4 490
#Квадра #раскопки
1

Комментарии (4)

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Оптимизатор

11 минут назад
а уголовное почему не возбуждают дело? :) Цирк!
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Гость.

сегодня, 14:07
Да как они больше могут штрафовать их? Они им отопление в тёплых кабинетах отключат. Да и щита на оплату подымут.
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Гость

сегодня, 13:56
Даже на простых людей штрафы больше чем на организации, ужас
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смотритель зоопарка

сегодня, 13:43
удивиться надо?)
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