Происшествия

59 минут назад

Автобус переехал ноги 71-летнему пассажиру

5 1232
#авария #ДТП
3
Автобус переехал ноги 71-летнему пассажиру

Мужчина споткнулся, выходя из салона.

Сегодня утром на остановке «Площадь Авиаторов» 71-летний мужчина попал под колеса автобуса 346-го маршрута. 

Пенсионер споткнулся, выходя из автобуса. В это время водитель начал движение, и автобус переехал мужчине ноги.
 
«71-летний липчанин находится в реанимации, ему уже провели операцию.  Обстоятельства происшествия уточняются. Виноват ли водитель автобуса, установит следствие», — сообщает пресс-служба администрации Липецка.

5 1232
#авария #ДТП
3

Комментарии (5)

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Оксана

16 минут назад
Куда он поехал когда пассажир ещё выходит, пьяный он или трезвый это никого не волнует водителю нужно было смотреть.Гоняют на перегонки вечно.
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Прохожий

26 минут назад
А если пассажир был пьян? А вы водителя уже обхаяли с ног до головы. Ему и так не по себе
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Катерина

34 минуты назад
Виноват ли??? В смысле?
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Да

42 минуты назад
Не дают спокойно выйти из автобуса,сразу едут
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Чумачечей

48 минут назад
Виноват конечно и без вашего следствия это понятно пусть теперь отдаст свои ноги пенсионеру а не то ему сидеть в тюрьме
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