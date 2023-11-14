Автобус переехал ноги 71-летнему пассажиру

Мужчина споткнулся, выходя из салона.





Сегодня утром на остановке «Площадь Авиаторов» 71-летний мужчина попал под колеса автобуса 346-го маршрута.



Пенсионер споткнулся, выходя из автобуса. В это время водитель начал движение, и автобус переехал мужчине ноги.



«71-летний липчанин находится в реанимации, ему уже провели операцию. Обстоятельства происшествия уточняются. Виноват ли водитель автобуса, установит следствие», — сообщает пресс-служба администрации Липецка.



