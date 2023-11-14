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«Липецкие автобусные линии» заплатят 300 тысяч рублей за раздробленное мужчине бедро
«Липецкие автобусные линии» попросили снизить размер компенсации до 200 тысяч рублей, но суд апелляционной инстанции на это не пошёл.
300 тысяч рублей пострадавшему должен будет выплатить работодатель водителя, признанного виновным в ДТП.
Напомним, смертельное ДТП на автовокзале произошло 29 ноября 2021 года. Двигавшаяся со скоростью около 10 километров в час грузовая «ГАЗель» Липецких автобусных линий под управлением водителя Владислава Дрёмова въехала на перрон, а потом прижала к стене сидевшую на лавочке женщину. 62-летняя пенсионерка, прижатая машиной к стене, сразу погибла. Кроме того, пострадал 65-летний Александр Басинский, который также сидел на лавочке и ждал автобус. Он успел увернуться от «ГАЗели», но та его все же зацепила — у мужчины оказалось раздроблено бедро. После ДТП Александр Басинский четыре месяца провёл в больницах: 3,5 месяца в Липецкой областной больнице и ещё две недели в сокольской.
Владислав Дрёмов водителем больше не работает: после ДТП он вышел на пенсию. Решением Октябрьского районного суда Липецка водитель получил три года условно и был лишен прав на 2 года.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, Правобережный районный суд Липецка принял решение о взыскании с перевозчика в пользу Александра Басинского 300 000 рублей. Сам пострадавший настаивал на сумме в полмиллиона рублей. Но ОАО «Липецкие автобусные линии» подали апелляционную жалобу на это решение и попросили снизить размер компенсации до 200 тысяч рублей, указав, что причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения со стороны водителя, при этом работодатель не имел возможности предотвратить неблагоприятные последствия.
Но суд апелляционной инстанции признал размер взысканной в пользу истца компенсации в 300 000 рублей разумным и обоснованным.