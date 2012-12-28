В районе Опытной станции и Ссёлок отключат холодную воду

29 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – утром без холодной воды временно останутся жители Опытной станции, ночью подачу холодной воды ограничат в Ссёлках, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в частном секторе улиц Одесской, Совхозной, Станционной, Трубной, Пугачева, Лебедянской, Гусева, Железнякова, Селекционной, по проезду Цветочному.С 23:00 и до окончания работ без холодной воды станутся жители Ссёлок: в домах №№ 2-186 по улице Ленина, на улицах Набережной, Пушкина, Лесной.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.