Происшествия

55 минут назад

Пятого ноября по улице Космонавтов бегал голый с лопатой: видео его похождений завирусилось в Сети

5 867
#дебошир
2

Пациента одной из липецких больниц вернули обратно в палату.

По липецкому сегменту соцсетей расходится видео снятое утром пятого ноября на улице Космонавтов. Вот как описывали происходившее в то утро на улице очевидцы.

«Сегодня около 8 утра по бульвару улицы Космонавтов пробегал голый мужчина с лопатой. За ним бежал ещё один — в майке и брюках. Они перебежали через дорогу на 11 микрорайон, голый размахивал лопатой, забежал во фруктовый киоск, потом выбежал замахивался на второго, залез на крышу, чем все закончилось не знаю, ушла. Вот такое было утро».

Напомним, информацию о голом мужчине с лопатой подтвердили в полиции. Оказалось, 31-летний липчанин сбежал из больницы. Он разбил окно в клинике все той же лопатой.

— Несколько сообщений о мужчине, находившемся на остановке общественного транспорта без одежды, поступило в полицию около восьми утра. Прибывший на улицу Космонавтов наряд его задержал. Установлено, что мужчина самовольно покинул больницу. Полицейские вернули мужчину в медицинское учреждение, где он продолжил лечение, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

5 867
#дебошир
2

Комментарии (5)

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Коммунист

24 минуты назад
А, так это товарищ Перри Мейсон радовался скорому празднеству 7 ноября
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И смех, и грех

26 минут назад
а мужик то бодрячком, по крышам резво бегает, да ещё с лопатой, паркурщик просто :)
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Ваня

28 минут назад
От чего лечили?
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Ёжик

34 минуты назад
Может быть он предсказывает прорывы на трубопроводах?
ответить

!!!

40 минут назад
Какое событие, засняли голого мужика. Типа безумие. А как тряпки в катышках три года носили на бороде с открытыми ноздрями это типа норм . И на кассе продукты не пробивали без тряпки на губах. Маразм человечества.
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