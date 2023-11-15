Происшествия
55 минут назад
Пятого ноября по улице Космонавтов бегал голый с лопатой: видео его похождений завирусилось в Сети
Пациента одной из липецких больниц вернули обратно в палату.
По липецкому сегменту соцсетей расходится видео снятое утром пятого ноября на улице Космонавтов. Вот как описывали происходившее в то утро на улице очевидцы.
«Сегодня около 8 утра по бульвару улицы Космонавтов пробегал голый мужчина с лопатой. За ним бежал ещё один — в майке и брюках. Они перебежали через дорогу на 11 микрорайон, голый размахивал лопатой, забежал во фруктовый киоск, потом выбежал замахивался на второго, залез на крышу, чем все закончилось не знаю, ушла. Вот такое было утро».
Напомним, информацию о голом мужчине с лопатой подтвердили в полиции. Оказалось, 31-летний липчанин сбежал из больницы. Он разбил окно в клинике все той же лопатой.
— Несколько сообщений о мужчине, находившемся на остановке общественного транспорта без одежды, поступило в полицию около восьми утра. Прибывший на улицу Космонавтов наряд его задержал. Установлено, что мужчина самовольно покинул больницу. Полицейские вернули мужчину в медицинское учреждение, где он продолжил лечение, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
«Сегодня около 8 утра по бульвару улицы Космонавтов пробегал голый мужчина с лопатой. За ним бежал ещё один — в майке и брюках. Они перебежали через дорогу на 11 микрорайон, голый размахивал лопатой, забежал во фруктовый киоск, потом выбежал замахивался на второго, залез на крышу, чем все закончилось не знаю, ушла. Вот такое было утро».
Напомним, информацию о голом мужчине с лопатой подтвердили в полиции. Оказалось, 31-летний липчанин сбежал из больницы. Он разбил окно в клинике все той же лопатой.
— Несколько сообщений о мужчине, находившемся на остановке общественного транспорта без одежды, поступило в полицию около восьми утра. Прибывший на улицу Космонавтов наряд его задержал. Установлено, что мужчина самовольно покинул больницу. Полицейские вернули мужчину в медицинское учреждение, где он продолжил лечение, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Коммунист
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