Общество

21 минуту назад

На новогоднее оформление Липецка мэрия готова потратить почти 10 миллионов рублей

2 89
#Новый год
6
На новогоднее оформление Липецка мэрия готова потратить почти 10 миллионов рублей

Самые высокие, 18-метровые сборные ели украсят площадь Соборную и микрорайон «Университетский», но веселее всего будет на площади Петра Великого, где смонтируют праздничный городок с каруселями, горкой и фотозонами.

Управление главного смотрителя администрации Липецка объявило целую серию торгов на новогоднее убранство города с общей начальной ценой закупок почти в 10 млн рублей.

Центром гуляний, как обычно, станет площадь Петра Великого. В техническом задании на монтаж новогодних украшений подробно расписано, что должен сделать подрядчик. Липчанам не стоит ждать чего-то нового: праздничная площадь будет выглядеть так же, как в последние годы. Здесь появится огромный шатер с лентами гирлянд, окружающих сборную 16-метровую ёлку со звездой на макушке, 500 шарами на ветвях и светодиодной гирляндой длиной в 1 250 метров.

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Новогоднее оформление площади представляет известную сказку «Алиса в стране чудес». На площади смонтируют малые архитектурные формы — Чеширского кота, Карусель, Кролика с часами. Здесь снова появится карусель из розовых фламинго и деревянная горка. Кроме того, тут установят осветительный столб высотой 6,5 метра и образующие фотозону 200 небольших живых елей в кадках. Начальная цена оформления площади 3 524 654 рубля.

На новогоднее оформление площадей Соборной и Константиновой, районов Матырский и «Университетский», улицы Осипенко УГС Липецка готово заплатить 3 863 670 рублей.

На Соборной установят сборную каркасную ель высотой 18 метров. Для ее устройства используют 1 628 сосенок. Ель украсит навершие «Звезда» и 1 200 игрушек. Праздничное дерево такой же высоты, но с менее пышным убранством, появится и в микрорайоне «Университетский». Зато 14-метровую сборную ель на площади Константиновой обовьёт самая длинная светодиодная гирлянда — без малого 2,5 километра. На улице Осипенко, 18, установят самую маленькую в городе 6-метровую ель.

Поставка новогоднего оформления для площади Клименкова оценена в 1 524 700 рублей, а украшение площади перед областным Центром культуры и народного творчества — в 1 029 423 рубля.

Все праздничное убранство должно появится на площадях и улицах до 15 декабря. Разобрать новогодние ели подрядчикам будет нужно с 1 по 15 февраля.
2 89
#Новый год
6

Комментарии (2)

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1988

5 минут назад
Опять центр украсят, а про окраины забудут. В СССР какие-то перетяжки делали на Сырском, ЛТЗ, Опытной, а сейчас только центр города.
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смотритель зоопарка

5 минут назад
да, а по факту потратят 6, а остальное в карманчик к праздникам....
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«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
23
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