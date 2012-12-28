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Общество
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33 минуты назад
В Липецке задержали подозреваемого в краже двух велосипедов
В полицию обратились двое жителей города с заявлениями о пропаже велосипедов.
Сотрудники полиции быстро установили подозреваемого. Им оказался 22-летний безработный житель Липецка. Похищенные велосипеды он перевёз к себе домой, где их и обнаружили правоохранители.
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.
Молодому человеку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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