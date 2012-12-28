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33 минуты назад

В Липецке задержали подозреваемого в краже двух велосипедов

В полицию обратились двое жителей города с заявлениями о пропаже велосипедов.

Кражи произошли 1 и 2 июня на улице Космонавтов. как сообщили в УМВД России по Липецку, первый велосипед исчез ночью у подъезда одного из домов. Его владелица, 33-летняя женщина, оценила ущерб в 20 тысяч рублей. Второй велосипед похитили днём у входа в сетевой магазин. Мужчина 38 лет оценил стоимость украденного велосипеда в 15 тысяч рублей.

Сотрудники полиции быстро установили подозреваемого. Им оказался 22-летний безработный житель Липецка. Похищенные велосипеды он перевёз к себе домой, где их и обнаружили правоохранители.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

Молодому человеку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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