Общество

56 минут назад

Авария на площади Авиаторов: 71-летнему пассажиру автобуса ампутировали ногу

15 1317
#ДТП #пострадавший
11
Авария на площади Авиаторов: 71-летнему пассажиру автобуса ампутировали ногу

Семья мужчины, которому накануне на остановке «Площадь Авиаторов» автобус маршрута № 346 переехал ноги, переживает, что дело могут спустить на тормозах.

Сегодня в редакцию GOROD48 обратился сын 71-летнего Василия Углова, которому накануне утром автобус № 346 переехал ноги. Александр эмоционально рассказал о случившемся с отцом. Василия Углова прооперировали, ему ампутировали ногу выше колена. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

— Я очень волнуюсь за него. Врачи сказали, что он потерял много крови, — рассказал Александр.

По словам Александра, вчера его отец поехал в компанию «Квадра», чтобы разобраться с квитанциями. Об аварии Александр узнал от случайного прохожего, который позвонил с телефона отца.

— Мы узнали о случившемся от посторонних людей. Человек, оказавшийся рядом, держал ему голову до приезда врачей. Мы хотим знать все обстоятельства произошедшего. Чтобы это дело было под контролем. Наверное, следователи работают, но с нами никто не связался, — говорит еще одна родственница Василия Углова Наталья. — Врачи сделали все что смогли. Теперь, говорят, надо ждать.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, руководитель транспортного предприятия связывался с одним из сыновей Василия Углова. Организация готова оказать семье необходимую помощь, как в реабилитации Василия Углова, так и в установлении объективных причин произошедшего.

«Горожанин споткнулся, выходя из автобуса № 346. В это время водитель начал движение, и автобус переехал пассажиру ноги. На место ДТП сразу были вызваны скорая помощь и сотрудники ГИБДД. В случившимся разбираются правоохранительные органы, они и определят степень вины водителя», — добавили в департаменте.

— Доследственную проверку обстоятельств случившегося ведет отдел полиции № 8. Во время проверки будут првоедены необходимые экспертизы, установлены обстоятельства и причины произошедшего. Затем принято процессуальное решение, — GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Фото: УГИБДД по Липецкой области
15 1317
#ДТП #пострадавший
11

Комментарии (15)

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Город

11 минут назад
В котором хочется жить?
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Бешеный

15 минут назад
ооо, а почему они спешат? вы задумывали? Потому что им такие условия сделали, и если он не будет спешить он ни копейки домой не заработает.
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Бешеный

22 минуты назад
ооо, Я никогда крайних не ищу, значит сам виноват если я пострадал,, надо быть осторожнее и внимательным, и никто тебя не спасёт ты не защитит если не ты сам
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Липчанка

31 минуту назад
Когда уже МУП "Липецкпассажиртранс" наведет порядок? Неделю назад везла пожилую маму-инвалида из центра Липецка в район Тракторного. Не успели войти, автобус так дернул, что я еле успела схватить ее за руку. Мы не ехали, а летели! При этом водитель всю дорогу разговаривал по телефону. Люди не успели выйти, дверь уже закрыта и сплошные гонки! Без посторонней помощи доехать без травм пожилому человеку практически невозможно!
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489

31 минуту назад
Если это та Наталья Углова, про кого я думаю, то она очень мощный юрист, самая мощная кого я знаю!
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Клава кока

32 минуты назад
Все будет без шума и пыли, ага
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Я

33 минуты назад
Всегда выхожу в переднюю дверь, так как не доверяю водителю. Жду он наорет, уже приготовилась дать ему отпор
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ооо

34 минуты назад
Бешеный, ну, если бы тебе тогда ногу переехали и ампутировали, тебе бы не до смеха было
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Гость

35 минут назад
Елена, согласна с вами, торопятся, частенько придавливают людей, которые еще не вышли
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ооо

35 минут назад
Водители так спешат, что даже не смотрят, все ли пассажиры отошли от автобуса или вошли в него.. Морда кирпичом, глаза в кучу и несутся, обгоняя друг друга..Неколторые вообще тормозить и трогаться не умеют, как будто мешки с соломой везут в салоне, а не людей
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