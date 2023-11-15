56 минут назад
Авария на площади Авиаторов: 71-летнему пассажиру автобуса ампутировали ногу
Семья мужчины, которому накануне на остановке «Площадь Авиаторов» автобус маршрута № 346 переехал ноги, переживает, что дело могут спустить на тормозах.
— Я очень волнуюсь за него. Врачи сказали, что он потерял много крови, — рассказал Александр.
По словам Александра, вчера его отец поехал в компанию «Квадра», чтобы разобраться с квитанциями. Об аварии Александр узнал от случайного прохожего, который позвонил с телефона отца.
— Мы узнали о случившемся от посторонних людей. Человек, оказавшийся рядом, держал ему голову до приезда врачей. Мы хотим знать все обстоятельства произошедшего. Чтобы это дело было под контролем. Наверное, следователи работают, но с нами никто не связался, — говорит еще одна родственница Василия Углова Наталья. — Врачи сделали все что смогли. Теперь, говорят, надо ждать.
Как сообщили в городском департаменте транспорта, руководитель транспортного предприятия связывался с одним из сыновей Василия Углова. Организация готова оказать семье необходимую помощь, как в реабилитации Василия Углова, так и в установлении объективных причин произошедшего.
«Горожанин споткнулся, выходя из автобуса № 346. В это время водитель начал движение, и автобус переехал пассажиру ноги. На место ДТП сразу были вызваны скорая помощь и сотрудники ГИБДД. В случившимся разбираются правоохранительные органы, они и определят степень вины водителя», — добавили в департаменте.
— Доследственную проверку обстоятельств случившегося ведет отдел полиции № 8. Во время проверки будут првоедены необходимые экспертизы, установлены обстоятельства и причины произошедшего. Затем принято процессуальное решение, — GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото: УГИБДД по Липецкой области
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