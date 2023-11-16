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Займ под 365% годовых с ельчанки взыскали через суд

7 758
#кредит #финансы
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Займ под 365% годовых с ельчанки взыскали через суд

Вернуть женщине придётся в 2,2 раза больше, чем заняла.

Елецкий городской суд удовлетворил исковые требования микрофинансовой организации к 41-летней женщине.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанка взяла потребительский займ в 28 000 рублей под 365% годовых. Договор займа был оформлен в электронном виде. За 30 дней пользования суммой начистили проценты на 9000 рублей.

«Согласно представленному истцом расчету, размер задолженности по договору займа составил 28 000 рублей — основной долг, 8400 рублей — срочные проценты, 23 896 рублей – просроченные проценты и 1303 рублей — пеня, а всего 61 600 рублей.

Суд счёл требования микрофинансовой организации обоснованными и подлежащими удовлетворению.
7 758
#кредит #финансы
3

Комментарии (7)

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Гость

9 минут назад
Россия щедрая душа!!! Как в этой стране жить? Если до нитки людей обчищают!!!!
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zzloyzz

10 минут назад
За такой грабеж надо судить микрофинасовую организацию по политической статье.
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Вася

11 минут назад
Отнять и разделить, современные тезисы нашей жизни
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Липа

27 минут назад
За то это свои, отечественные, а не сотрудники службы безопасности банка.
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Борис

54 минуты назад
С 1 июля 2023 года микрофинансовые организации (МФО) не смогут начислять по новым займам сроком до года больше 0,8% от суммы долга в день.
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.i.

55 минут назад
Великолепие капитализма! Это вам не в совке. Наслаждайтесь и смотрите по тв как добрый президент подарит какому-нибудь мальчику или девочке щеночка (или котёнка). Буржуи они ж заботливые и ласковые, всё для людей стараются, всё для людей...
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Ольга

59 минут назад
Как это в электронном виде? А то может я и не знаю ничего, а должна кучу денег.
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