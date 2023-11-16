Займ под 365% годовых с ельчанки взыскали через суд

Вернуть женщине придётся в 2,2 раза больше, чем заняла.

Елецкий городской суд удовлетворил исковые требования микрофинансовой организации к 41-летней женщине.



По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанка взяла потребительский займ в 28 000 рублей под 365% годовых. Договор займа был оформлен в электронном виде. За 30 дней пользования суммой начистили проценты на 9000 рублей.



«Согласно представленному истцом расчету, размер задолженности по договору займа составил 28 000 рублей — основной долг, 8400 рублей — срочные проценты, 23 896 рублей – просроченные проценты и 1303 рублей — пеня, а всего 61 600 рублей.



Суд счёл требования микрофинансовой организации обоснованными и подлежащими удовлетворению.