Происшествия
сегодня, 10:28
Пострадавший при падении берёзы мужчина умер в больнице от политравмы
Сегодня в 07:00 в больнице №4 «Липецк-Мед» скончался 71-летний мужчина, на которого накануне упало сухое дерево. Врачи боролись за жизнь пациента всю ночь, но спасти его не удалось.
Как рассказал GOROD48 заместитель главного врача Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед» по медицинской части Павел Малыхин, мужчина умер от политравмы.
Политравма — обобщающее понятие, означающее, что у пациента одновременно имеется несколько травматических повреждений. По данным GOROD48, мужчина получил травмы грудной клетки, брюшной полости, перелом костей таза и ноги. Состояние пациента осложнил тот факт, что после ранее перенесённого инфаркта в его сердце было вшито специальное устройство — водитель сердечного ритма.
«К сожалению, случилось непоправимое. Мужчина, на которого вчера упало дерево, сегодня утром умер в больнице. Врачи сделали все возможное. Но, несмотря на все проведенные мероприятия, пациент скончался. Ранее у него был инфаркт миокарда, жил он со вшитым автоматическим кардиостимулятором. Возможно, это и отразилось на восстановительном периоде.
С утра уже встретилась с сыном погибшего, выразила искренние соболезнования. Со своей стороны окажем всю необходимую помощь.
Инициировала служебную проверку. Все виновные будут определены и должным образом наказаны. Уже известно, что за год по упавшему вчера дереву поступило несколько обращений: в управление главного смотрителя, в департамент, в управляющую компанию. Перекладывание обязанностей между УК и городом по спилу деревьев недопустимо», — написала мэр Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.
Напомним, сухая береза упала на мужчину напротив дома №37 по улице Бескрайней. Дерево вырвало с корнем из земли. Его ствол придавил мужчину, смял забор частного дома, полностью перегородил дорогу и оборвал электрические провода.
Жители улицы неоднократно обращались в департамент дорожного хозяйства и благоустройства, в управление главного смотрителя и в управляющую компанию, обслуживающую многоквартирный дом, по поводу сноса двух аварийных деревьев, в том числе и упавшего. Первое такое обращение отправлено ещё 4 июня.
Прокуратура Советского района Липецка уже начала проверку по факту падения берёзы на мужчину.
Как рассказал GOROD48 заместитель главного врача Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед» по медицинской части Павел Малыхин, мужчина умер от политравмы.
Политравма — обобщающее понятие, означающее, что у пациента одновременно имеется несколько травматических повреждений. По данным GOROD48, мужчина получил травмы грудной клетки, брюшной полости, перелом костей таза и ноги. Состояние пациента осложнил тот факт, что после ранее перенесённого инфаркта в его сердце было вшито специальное устройство — водитель сердечного ритма.
«К сожалению, случилось непоправимое. Мужчина, на которого вчера упало дерево, сегодня утром умер в больнице. Врачи сделали все возможное. Но, несмотря на все проведенные мероприятия, пациент скончался. Ранее у него был инфаркт миокарда, жил он со вшитым автоматическим кардиостимулятором. Возможно, это и отразилось на восстановительном периоде.
С утра уже встретилась с сыном погибшего, выразила искренние соболезнования. Со своей стороны окажем всю необходимую помощь.
Инициировала служебную проверку. Все виновные будут определены и должным образом наказаны. Уже известно, что за год по упавшему вчера дереву поступило несколько обращений: в управление главного смотрителя, в департамент, в управляющую компанию. Перекладывание обязанностей между УК и городом по спилу деревьев недопустимо», — написала мэр Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.
Напомним, сухая береза упала на мужчину напротив дома №37 по улице Бескрайней. Дерево вырвало с корнем из земли. Его ствол придавил мужчину, смял забор частного дома, полностью перегородил дорогу и оборвал электрические провода.
Жители улицы неоднократно обращались в департамент дорожного хозяйства и благоустройства, в управление главного смотрителя и в управляющую компанию, обслуживающую многоквартирный дом, по поводу сноса двух аварийных деревьев, в том числе и упавшего. Первое такое обращение отправлено ещё 4 июня.
Прокуратура Советского района Липецка уже начала проверку по факту падения берёзы на мужчину.
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