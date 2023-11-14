Происшествия

сегодня, 10:28

Пострадавший при падении берёзы мужчина умер в больнице от политравмы

28 3495
#дерево #ветер
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Пострадавший при падении берёзы мужчина умер в больнице от политравмы
Сегодня в 07:00 в больнице №4 «Липецк-Мед» скончался 71-летний мужчина, на которого накануне упало сухое дерево. Врачи боролись за жизнь пациента всю ночь, но спасти его не удалось.

Как рассказал GOROD48 заместитель главного врача Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед» по медицинской части Павел Малыхин, мужчина умер от политравмы.

Политравма — обобщающее понятие, означающее, что у пациента одновременно имеется несколько травматических повреждений. По данным GOROD48, мужчина получил травмы грудной клетки, брюшной полости, перелом костей таза и ноги. Состояние пациента осложнил тот факт, что после ранее перенесённого инфаркта в его сердце было вшито специальное устройство — водитель сердечного ритма.

«К сожалению, случилось непоправимое. Мужчина, на которого вчера упало дерево, сегодня утром умер в больнице. Врачи сделали все возможное. Но, несмотря на все проведенные мероприятия, пациент скончался. Ранее у него был инфаркт миокарда, жил он со вшитым автоматическим кардиостимулятором. Возможно, это и отразилось на восстановительном периоде. 

С утра уже встретилась с сыном погибшего, выразила искренние соболезнования. Со своей стороны окажем всю необходимую помощь.

Инициировала служебную проверку. Все виновные будут определены и должным образом наказаны. Уже известно, что за год по упавшему вчера дереву поступило несколько обращений: в управление главного смотрителя, в департамент, в управляющую компанию. Перекладывание обязанностей между УК и городом по спилу деревьев недопустимо», — написала мэр Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.

Напомним, сухая береза упала на мужчину напротив дома №37 по улице Бескрайней. Дерево вырвало с корнем из земли. Его ствол придавил мужчину, смял забор частного дома, полностью перегородил дорогу и оборвал электрические провода.

Жители улицы неоднократно обращались в департамент дорожного хозяйства и благоустройства, в управление главного смотрителя и в управляющую компанию, обслуживающую многоквартирный дом, по поводу сноса двух аварийных деревьев, в том числе и упавшего. Первое такое обращение отправлено ещё 4 июня.

Прокуратура Советского района Липецка уже начала проверку по факту падения берёзы на мужчину.
28 3495
#дерево #ветер
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Комментарии (29)

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гость

7 минут назад
Липчанин, это они упреждающе!ведь когда то они же высохнут,вот решили не ждать...
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Гость.

9 минут назад
Какой ужас. Космонавтов 106, 8 сухих деревьев во дворе.
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Липчанин

12 минут назад
Зато в колледже искусств по пилили здоровые деревья.
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Эхо

16 минут назад
Эх, довели уже до куда не куда.....
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Человечность

21 минуту назад
Искренние соболезнования. Почему никому нет дела до бардака в городе?
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Жители

23 минуты назад
Мы не раз обращались по поводу сухого дерева, оно находится не на территории нашего двора, но... рядом детская площадка и детский садик, парковка официальная- адрес: Липовская,1А. Управление Главного Смотрителя только отписывается, срочности нет, поставили, якобы на спил аж на 2024 год.....но, товарищи....рядом, очень рядом ДЕТИ !!!!!
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Алкан лтз

26 минут назад
Царствие небесное погибшему
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Гость48

33 минуты назад
Искренние соболезнования......
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Сергей

37 минут назад
Пообщаемся тут, выплеснем эмоции, родные схоронят погибшего, стрелочника слегка накажут, но в городе все будет по прежнему...
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Автохам

44 минуты назад
А куда подевались вдруг все те, кто писал, что нечего машины под деревья ставить?
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