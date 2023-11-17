Жители Липецкой области хранят на банковских вкладах и счетах почти 197 млрд рублей

По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 18%.

Жители Липецкой области хранят на банковских вкладах и счетах (без учета средств на счетах эскроу) 196,9 млрд рублей. Такие данные приводит пресс-служба отделения Банка России по Липецкой области. Эта сумма почти на 18% больше по сравнению с показателем на 1 октября годом ранее — тенденцию связывают с ростом ставок по вкладам. В рублях хранится 95,8% сбережений липчан.



На начало октября 2023 года объем средств на счетах юридических лиц увеличился почти на 40,4%, до 44,6 млрд рублей, а на счетах индивидуальных предпринимателей — на 34,3%, до 10,7 млрд рублей.