Экономика

43 минуты назад

Жители Липецкой области хранят на банковских вкладах и счетах почти 197 млрд рублей

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#деньги #финансы
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Жители Липецкой области хранят на банковских вкладах и счетах почти 197 млрд рублей

По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 18%.

Жители Липецкой области хранят на банковских вкладах и счетах (без учета средств на счетах эскроу) 196,9 млрд рублей. Такие данные приводит пресс-служба отделения Банка России по Липецкой области. Эта сумма почти на 18% больше по сравнению с показателем на 1 октября годом ранее — тенденцию связывают с ростом ставок по вкладам. В рублях хранится 95,8% сбережений липчан.

На начало октября 2023 года объем средств на счетах юридических лиц увеличился почти на 40,4%, до 44,6 млрд рублей, а на счетах индивидуальных предпринимателей — на 34,3%, до 10,7 млрд рублей.
4 117
#деньги #финансы
2

Комментарии (4)

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Безмасочник

5 минут назад
Во где источник пополнения бюджета!
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Во назвали.

22 минуты назад
Деньги, Это про кого про КОММУНИСТОВ ??????? У них даже дети с внуками до сих пор не работают.
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неоднозначник

25 минут назад
информативней было бы сообщение о среднем размере вклада физических лиц и какая часть населения вклады имеет а какая нет.
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Деньги

30 минут назад
Надо хранить дома в 3х литровых банках.Деньги нельзя доверять мошенникам.Они ещё не вернули наши,советские,честно заработаные.
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