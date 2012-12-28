Четверть населения Липецкой области — молодежь

Почти 20 лет назад, в 2005 году доля молодых жителей в Липецкой области составляла треть, или 32% всего населения.





В последнюю субботу июня отмечают День молодежи. В нашей стране период молодости определен законодательно и длится 22 года: молодѐжью считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. В Липецкой области живут более 260 тысяч человек этого возраста, что составляет 24% от всего населения региона. В 2005 году доля молодежи составляла 32%, за 20 лет ее численность сократилась почти на 118 тысяч человек и эта тенденция сохраняется. Почти половина липецкой молодежи проживает в Липецке.Среди молодого населения на тысячу парней в регионе приходятся 993 девушки. Однако в городах девушек больше, чем юношей. Так, на тысячу лиц мужского пола в возрастных группах 20-24 года приходится 1032 девушки, 25-29 лет — 1048, 30-34 года — 1076.В официальный брак в 2024 году вступило около четырех тысяч пар в возрасте до 35 лет, это в два раза меньше, чем десять лет назад, в 2014 году. Число вступивших в брак поровну не делится: замужними оказались 3,8 тысячи девушек, а женатыми — 3,6 тысячи молодых людей. Большинство девушек выходили замуж в возрасте 20-24 года, мужчины женились в 25-29 лет.В 2024 году у молодых женщин в возрасте 14-35 лет родилось 5,9 тысячи детей. Вклад молодых женщин в общую рождаемость региона составил 80%. При этом в сельской местности значение выше — 82%, чем городской — 79%. В области увеличивается число многодетных молодых семей. Перепись населения 2020 года показала, что за период между переписями количество семей, где родители моложе 35 лет воспитывают троих и более детей, увеличилось в 1,5 раза и достигло 2,9 тысяч, сообщает Липецкстат.