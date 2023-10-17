Общество
20 минут назад
Мэрия презентовала 100-миллионую программу благоустройства дворов
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Программа с возмещением 90% затрат бизнесу начнет работать с 1 сентября… этого года
Как уже сообщал GOROD48, мэр Липецка Евгения Уваркина заявила о запуске новой программы точечного благоустройства дворов с 90-процентным бюджетным софинансированием. А сегодня эта программа была презентована комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета.
Визуализацию программы «Ремонт двора» (не путать с программой «Мой двор»!) представила депутатам председатель департамента развития территории Ольга Логинова. По программе управляющие компании и товарищества собственников жилья могут возместить из бюджета 90% трат на точечное благоустройство. Остальные 10% управляющие компании возьмут из средств, собранных с жильцов по статье «текущий ремонт и содержание жилья».
УК и ТСН могут претендовать на средства горбюджета, если понесли расходы на снос и ремонт спортивного и игрового оборудования, снос и обрезку аварийных деревьев, обновление контейнерных площадок, асфальтирование.
Финансовый объем программы «Ремонт двора» — 100 млн рублей (существующая программа «Ямы во дворах», на которую в этом году выделены 27,6 млн рублей, станет ее частью).
двор у домов по проспекту Победы, 2 и Гоголя, 1
Требования к бизнесу, который претендует на участие в новой программе: не быть иноагентом, не иметь долгов ни по налогам, ни по зарплате, не находиться в процессе банкротства, являться членом одной из двух СРО, в которые входят несколько десятков городских УК.
Примечательно, что заработает программа с… 1 сентября этого года, хотя ее еще не рассмотрели на сессии горсовета. Но ни одного вопроса по существу программы члены депутатской комиссии чиновникам почему-то не задали.
— Основные беды дворов — аварийные деревья, убогие контейнерные площадки, старое игровое и спортивное оборудование, выбоины на асфальте. Мы договорились с губернатором, что нам нужно делегировать управляющим компаниям больше ответственности и больше с них спрашивать. Но им нужно дать и дополнительный пряник. Им и станет 90-процентное бюджетное софинансирование расходов на точечное благоустройство, — так еще в сентябре глава Липецка описала GOROD48 причину создания программы «Ремонт двора».
По словам Евгении Уваркиной, мэрия уже договорилась с УК о том, что двором те будут считать всю прилегающую к дому территорию, обычно неразграниченную. Если «управляшка» готова исполнить заявки жильцов домов на ямочный ремонт, снос сухостоя, ремонт пешеходных дорожек, замены игрового или спортивного оборудования, то она после выполнения работ сможет компенсировать львиную долю своих расходов за счет бюджета после составления и подписания дефектных ведомостей и актов выполненных работ.
Визуализацию программы «Ремонт двора» (не путать с программой «Мой двор»!) представила депутатам председатель департамента развития территории Ольга Логинова. По программе управляющие компании и товарищества собственников жилья могут возместить из бюджета 90% трат на точечное благоустройство. Остальные 10% управляющие компании возьмут из средств, собранных с жильцов по статье «текущий ремонт и содержание жилья».
УК и ТСН могут претендовать на средства горбюджета, если понесли расходы на снос и ремонт спортивного и игрового оборудования, снос и обрезку аварийных деревьев, обновление контейнерных площадок, асфальтирование.
Финансовый объем программы «Ремонт двора» — 100 млн рублей (существующая программа «Ямы во дворах», на которую в этом году выделены 27,6 млн рублей, станет ее частью).
двор у домов по проспекту Победы, 2 и Гоголя, 1
Требования к бизнесу, который претендует на участие в новой программе: не быть иноагентом, не иметь долгов ни по налогам, ни по зарплате, не находиться в процессе банкротства, являться членом одной из двух СРО, в которые входят несколько десятков городских УК.
Примечательно, что заработает программа с… 1 сентября этого года, хотя ее еще не рассмотрели на сессии горсовета. Но ни одного вопроса по существу программы члены депутатской комиссии чиновникам почему-то не задали.
— Основные беды дворов — аварийные деревья, убогие контейнерные площадки, старое игровое и спортивное оборудование, выбоины на асфальте. Мы договорились с губернатором, что нам нужно делегировать управляющим компаниям больше ответственности и больше с них спрашивать. Но им нужно дать и дополнительный пряник. Им и станет 90-процентное бюджетное софинансирование расходов на точечное благоустройство, — так еще в сентябре глава Липецка описала GOROD48 причину создания программы «Ремонт двора».
По словам Евгении Уваркиной, мэрия уже договорилась с УК о том, что двором те будут считать всю прилегающую к дому территорию, обычно неразграниченную. Если «управляшка» готова исполнить заявки жильцов домов на ямочный ремонт, снос сухостоя, ремонт пешеходных дорожек, замены игрового или спортивного оборудования, то она после выполнения работ сможет компенсировать львиную долю своих расходов за счет бюджета после составления и подписания дефектных ведомостей и актов выполненных работ.
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Anna