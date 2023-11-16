C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов

За нарушения рыбакам грозит штраф 2000 до 5000 рублей с конфискацией судна и орудия добычи.

Верхнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов сообщил о введении для рыбаков-любителей ряда ограничений. C 15 ноября 2023 года по 31 марта 2024 года вводится запрет на вылов водных биологических ресурсов на зимовальных ямах. Также с 15 ноября по 31 марта запрещено повсеместно осуществлять подводную охоту. При любительском рыболовстве запрещается вылов с помощью кружков и жерлиц с общим количеством кружков (одинарных, двойных или тройных) более 10 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина.



За нарушения рыбакам грозит штраф 2000 до 5000 рублей с конфискацией лодки и орудия добычи.



Как сообщили GOROD48 в Верхнедонском отделе рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства, с начала года уже выявлено 636 нарушений, наложено штрафов на общую сумму 1 153 000 рублей. Предотвращён ущерб природе на сумму более 420 тысяч рублей, изъяты 1,7 тысячи орудий лова.