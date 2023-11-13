Происшествия

50 минут назад

Полицейские задержали школьника — курьера мошенников, он думал, что помогает старикам

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#мошенничество
Полицейские задержали школьника — курьера мошенников, он думал, что помогает старикам

За несколько дней подросток забрал у обманутых мошенниками пенсионеров 1,2 миллиона рублей.

На минувшей неделе сотрудники уголовного розыска УМВД России по  Липецку задержали несовершеннолетнего курьера, который помогал мошенникам обманывать стариков по схеме «Ваш родственник попал в беду». Подросток побывал у четырех пенсионеров, и забрал у них 1,2 миллиона рублей. На задания мошенников он ходил вместе с другом.

Полицейским школьник рассказал, что объявление о подработке нашел в закрытой группе социальной сети. В его обязанности входило ездить по указанным адресам, забирать деньги и, оставив себе их часть, переводить остальное на различные банковские счета. 

«В смс-переписке школьник неоднократно спрашивал у своего куратора, почему он забирает деньги именно у пенсионеров. Аферисты каждый раз убеждали подростка, что ничего противозаконного он не совершает, а наоборот помогает пенсионерам, которые не смогли самостоятельно воспользоваться банкоматом», — сообщает пресс-служба областного управления МВД. 

Подросток поставлен на профилактический учет в органах внутренних дел. Школьника могут поместить в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
Организаторы преступной схемы устанавливаются.

4 488
#мошенничество

Комментарии (4)

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1

22 минуты назад
Оставив часть денег себе думал что помогал..ну-ну
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ттт

25 минут назад
свистит школьнег, помошничег ...
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+

31 минуту назад
Чудный, якобы "наивный" продуман...
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Мда уж

38 минут назад
Забирая у стариков деньги, он думал что помогает им !
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