Полицейские задержали школьника — курьера мошенников, он думал, что помогает старикам

За несколько дней подросток забрал у обманутых мошенниками пенсионеров 1,2 миллиона рублей.





На минувшей неделе сотрудники уголовного розыска УМВД России по Липецку задержали несовершеннолетнего курьера, который помогал мошенникам обманывать стариков по схеме «Ваш родственник попал в беду». Подросток побывал у четырех пенсионеров, и забрал у них 1,2 миллиона рублей. На задания мошенников он ходил вместе с другом.



Полицейским школьник рассказал, что объявление о подработке нашел в закрытой группе социальной сети. В его обязанности входило ездить по указанным адресам, забирать деньги и, оставив себе их часть, переводить остальное на различные банковские счета.



«В смс-переписке школьник неоднократно спрашивал у своего куратора, почему он забирает деньги именно у пенсионеров. Аферисты каждый раз убеждали подростка, что ничего противозаконного он не совершает, а наоборот помогает пенсионерам, которые не смогли самостоятельно воспользоваться банкоматом», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.



Подросток поставлен на профилактический учет в органах внутренних дел. Школьника могут поместить в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Организаторы преступной схемы устанавливаются.



