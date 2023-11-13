На улице Гагарина ветер свалил дерево на две машины

Вчера вечером на единый номер «112» и в ЕДС поступило девять сообщений, связанных с непогодой в Липецке.

Вчера во второй воловине дня, как и предупреждали синоптики, в Липецке разгулялась непогода. Порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду стали причинами нескольких ЧП. К вечеру воскресения на единый номер «112» и в ЕДС поступило девять сообщений, связанных с непогодой, из них четыре - о падении деревьев и крупных веток, остальные - об угрозе падения кровельного железа с крыш многоэтажных домов.



Как сообщила пресс-служба мэрии, во дворе дома № 159 на улице Гагарина дерево упало на два автомобиля – «Судзуки Sх4» и «ВАЗ-2108». О происшествии были оповещены полиция и УК «Строй-Сервис-Л». Дерево упало на дорогу и тротуар на улице Перова, 18 — к 20.00 его распили и убрали городские спасатели. Еще одно дерево упало на линию электропередач на улице Пришкольной, 21 — его спилила аварийная бригада энергетиков.



В 16:00 с крыши магазина «Пятерочка» на улице Московской, 61-д ветер сдул на тротуар строительный мусор, в том числе лист кровельного железа размером полтора на полтора метра. В 18:20 с крыши 11-этажного дома на улице Индустриальной, 68 порывом ветра оторвало лист кровельного листа. Об угрозе его падения сообщили УК «КИТ». Через 15 минут кусок кровли оторвало с крыши пятиэтажного дома на улице Коммунальной, 3. Информацию передали УК «Маяк». В 19:25 с крыши ЦУМа частично оторвало лист кровельного железа. В 21:20 то же самое произошло на проспекте Мира, 13 — с крыши пятиэтажки частично оторвало лист кровельного железа.