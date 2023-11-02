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Разрушенную дорогу на Товарном проезде подрядчик восстановит за свой счет

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#ЧП #ремонт дорог
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Разрушенную дорогу на Товарном проезде подрядчик восстановит за свой счет

В мэрии надеются, что компания «Экотерм» успеет уложить новый асфальт до морозов.

Компания «Экотерм» восстановит дорогу на Товарным проезде, разрушенную во время прокладки канализационного коллектора, за свой счет. Об этом GOROD48 сообщил вице-мэр Липецка Николай Дергунов.

— Подрядчик, прокладывающий методом подземного горизонтального бурения самотечный коллектор под Товарным проездом, с нашим решением не спорил. Мы надеемся, что восстановление дороги, а оно будет вестись под нашим контролем, завершится до морозов, Кстати, при соблюдении технологий работать с обычной горячей асфальтобетонной смесью можно до температуры минус 5 градусов, — сказал заместитель главы Липецка.

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Напомним, вчера пресс-служба мэрии сообщила о перекрытии движения по Поперечному и Товарному проездам «в связи повреждением дороги, возникшим при производстве работ по прокладке канализационного коллектора компанией «Экотерм» до ее восстановления». По данным GOROD48, асфальт разрушил раствор, который подают под давлением в буровой канал: эта масса неконтролируемо пошла вверх и выдавила дорожное покрытие. Асфальт, уложенный только год назад, пошел волной и растрескался.

Это уже вторая авария при прокладке коллектора к району «Взлетный». Первая произошла вечером 27 сентября на кольце Трубного завода, когда бур проткнул на 6-метровой глубине магистральный водопровод. Без холодной воды трое суток оставались 23 тысячи горожан.
6 469
#ЧП #ремонт дорог
3

Комментарии (6)

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За свой счёт

16 минут назад
Ну ну посмотрим., необязательно "своими силами".
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Гром.

29 минут назад
Нужно сначало комуникации делать , а потом уже микрорайоны закладывать.
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Переименовать

30 минут назад
"Взлётный" в "Счастливый".
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Бакэ

31 минуту назад
Экотерм наверно уже пожалел, что связался с этим проектом
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Ну ну посмотрим.

48 минут назад
А у них опыт есть ? Или только трубы с кабелями рвать.
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Надежда

сегодня, 12:00
наш компас земной, а удача награда за смелость!
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