Происшествия

сегодня, 12:01

По факту смерти придавленного берёзой мужчины возбуждено уголовное дело

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#дерево #ветер
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По факту смерти придавленного берёзой мужчины возбуждено уголовное дело

Следствие полагает, что смерть мужчины стала возможной в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ответственными за своевременную вырубку деревьев лицами. 

СО по Советскому округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело по факту получения смертельной травмы 71-летним мужчиной при падении дерева.

По данным пресс-службы СУ СК России по липецкой области, дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, 13 ноября напротив частного дома №37 по улице Бескрайней и многоквартирного дома №45 по улице 9 Микрорайон упало дерево, травмировавшее пенсионера. Он был госпитализирован в больницу. Но несмотря на своевременно оказанную квалифицированную медицинскую помощь, мужчина скончался.

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«Следствие полагает, что смерть мужчины стала возможной в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, лицами, ответственными за своевременную вырубку деревьев, представляющих опасность для горожан. В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка деятельности уполномоченных лиц органов и организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства областного центра. Назначен ряд судебных экспертиз», —  отметили в  пресс-службе СУ СК России по Липецкой области. 

4 1363
#дерево #ветер
1

Комментарии (4)

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Ёжик

12 минут назад
Не город а болото бездействий и попустительства
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Липчанка

51 минуту назад
Лип, это точно. И на 9, и на 12-м во дворах один сухостой...
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Лип

сегодня, 12:26
Да район 9 мкр превратился в джунгли, деревья там переросшие, пора их менять на молодые или хотя бы опиливать.
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мысли в слух

сегодня, 12:23
А зачем!?! Неужели кого-то посодят?! Прям не верится что-то!!
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