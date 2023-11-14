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По факту смерти придавленного берёзой мужчины возбуждено уголовное дело
Следствие полагает, что смерть мужчины стала возможной в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ответственными за своевременную вырубку деревьев лицами.
По данным пресс-службы СУ СК России по липецкой области, дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Напомним, 13 ноября напротив частного дома №37 по улице Бескрайней и многоквартирного дома №45 по улице 9 Микрорайон упало дерево, травмировавшее пенсионера. Он был госпитализирован в больницу. Но несмотря на своевременно оказанную квалифицированную медицинскую помощь, мужчина скончался.
«Следствие полагает, что смерть мужчины стала возможной в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, лицами, ответственными за своевременную вырубку деревьев, представляющих опасность для горожан. В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка деятельности уполномоченных лиц органов и организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства областного центра. Назначен ряд судебных экспертиз», — отметили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
Ёжик
Липчанка
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