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40 минут назад
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Победное фото с деньгами – у нападающего отобрали гол, но он всё равно забил победный

Что творится в липецком футболе?! Побеждать начал даже «дубль» «Металлурга».

В прежние времена дублёры «Металлурга» могли не выиграть ни одного матча за целый год. А теперь одержали вторую победу за неделю! В огненном матче «Металлург-М» на своём поле добился волевой победы над тамбовской «Академией футбола» - 3:2.

Результат игры можно назвать неожиданным: «академики» идут на 4-м месте группе «Восток» СФФ «Центр», даже выше «Ельца», которому в среду юные «сталевары» уступили на выезде – 1:6.

Но здесь вышел совершенно другой расклад. Вернулись в строй пропустившие из-за дисквалификации прошлую игру хавбек Вадим Ролдугин и капитан команды Иван Сазонов, игра в атаке сразу преобразилась. А феерил в этот день нападающий Артём Ермохин, уроженец Грязей и воспитанник … «Академии футбола», который против бывшей команды сыграл на пределе возможностей. Бойцовских качеств в Артёма оказалось не меньше, чем у его младшей сестры Лилии Ермохиной, победительницы недавнего первенства Европы по вольной борьбе.

Пропустив быстрый гол на 7-й минуте, липчане столь же молниеносно отыгрались. Секундная стрелка сделала ещё два оборота, как Ролдугин подал угловой, в толчее у ворот быстрее всех сориентировался Ермохин и удачно подставил голову… Правда, по пути мяч еле задел защитника Дениса Никитцева, на которого почему-то и записали автогол. Так у Ермохина отняли законный гол.

Второй мяч липчан на 38-й минуте получился шедевральным. Стремительная атака левым флангом, передача в центр, скидка назад под удар набегающему хавбеку Егору Яковлеву и бильярдной точности «выстрел» с 22 метров низом в дальний угол – 2:1. При этом Яковлев забивает во второй встрече подряд.

Во втором тайме сын бывшего хавбека «Металлурга» Александр Малин реализовал заработанный им же весьма сомнительный пенальти – 2:2. Но липчан было не унять, в особенности – Ермохина. На 71-й минуте Артём получил пас из глубины поля и решился на удар внешней стороной стопы со средней дистанции – мяч влетел в «девятку».

Отметим, что у грязинского форварда моментов хватило бы и на «хет-трик»: в первом тайме не попал в ворота, опрометчиво покинутые вратарём, а затем при счёте 2:2 с близкого расстояния попал в штангу.

У «Академии футбола» был единственный шанс отыграться за 10 минут до финального свистка, когда нападающий Кирилл Булгаков замыкал прострел из центра штрафной, но запустил мяч «в небеса».

В понедельник команда Сергея Хрипункова дома обыграла «Рязань-2» - 3:1. Тогда дублёрам помогли игроки основного состава Никита Горунков, Никита Панов и Матвей Елизаров. А «Академию футбола» парни обыграли исключительно своими силами. Теперь в активе липчан 10 очков и 7-е место в таблице, позади уже 3 команды.

На послематчевом победном фото (вверху) некоторые футболисты позировали с веерами из 200-рублёвых купюр. Правда, это суточные на питание… на всю команду. А зарплату в дубле молодые надежды липецкого футбола не получают.

«Металлург-М» - «Академия футбола» (Тамбов) – 3:2 (2:1)

Голы: 0:1 - Живилков, 7. 1:1 - Никитцев, 9. 2:1 - Е.Яковлев, 37. 2:2 - Малин, 54, с пенальти. 3:2 - Ермохин, 71.

«Металлург-М»: 88. Безбородов. 24. Перевозчиков (4. Дехканов, 86). 21. С.Титов. 15. Д.Проскурин. 5. Н.Власов. 22. Комаревцев (17. Балоян, 70). 18. Е.Яковлев. 8. И.Сазонов (к). 7. В.Ролдугин (20. А.Каменев, 78). 11. Горбенко (27. Корнаухов, 75). 13. Ермохин.
«Академия футбола»: 1. И.Шалимов. 2. Павельев (к). 4. Никитцев (7. Проскуряков, 86). 19. Бессонов. 20. Семянников. 10. Ал-р Новиков (6. Абуелкассем, 46). 14. Мишалуев (15. К.Булгаков, 75). 21. М.Кудряшов. 8. Конырев. 11. Малин. 17. Живилков.

Предупреждения: Комаревцев, 20. Горбенко, 52. И.Сазонов, 58. С.Титов, 73.

Судьи П.Полухин, Р.Селезнёв, Г.Омельченко (все — Воронеж). Инспектор Д.Коватёв (Елец).

27 июня. Липецк. Стадион «Металлург». 80 зрителей.
Футбол
«Металлург-М»
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Комментарии (2)

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ХаХа
26 минут назад
А чё за деньги? Евро что ли!?!
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Гость
18 минут назад
Не завидуй
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