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Общество
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40 минут назад
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Победное фото с деньгами – у нападающего отобрали гол, но он всё равно забил победный
Что творится в липецком футболе?! Побеждать начал даже «дубль» «Металлурга».
Результат игры можно назвать неожиданным: «академики» идут на 4-м месте группе «Восток» СФФ «Центр», даже выше «Ельца», которому в среду юные «сталевары» уступили на выезде – 1:6.
Но здесь вышел совершенно другой расклад. Вернулись в строй пропустившие из-за дисквалификации прошлую игру хавбек Вадим Ролдугин и капитан команды Иван Сазонов, игра в атаке сразу преобразилась. А феерил в этот день нападающий Артём Ермохин, уроженец Грязей и воспитанник … «Академии футбола», который против бывшей команды сыграл на пределе возможностей. Бойцовских качеств в Артёма оказалось не меньше, чем у его младшей сестры Лилии Ермохиной, победительницы недавнего первенства Европы по вольной борьбе.
Пропустив быстрый гол на 7-й минуте, липчане столь же молниеносно отыгрались. Секундная стрелка сделала ещё два оборота, как Ролдугин подал угловой, в толчее у ворот быстрее всех сориентировался Ермохин и удачно подставил голову… Правда, по пути мяч еле задел защитника Дениса Никитцева, на которого почему-то и записали автогол. Так у Ермохина отняли законный гол.
Второй мяч липчан на 38-й минуте получился шедевральным. Стремительная атака левым флангом, передача в центр, скидка назад под удар набегающему хавбеку Егору Яковлеву и бильярдной точности «выстрел» с 22 метров низом в дальний угол – 2:1. При этом Яковлев забивает во второй встрече подряд.
Во втором тайме сын бывшего хавбека «Металлурга» Александр Малин реализовал заработанный им же весьма сомнительный пенальти – 2:2. Но липчан было не унять, в особенности – Ермохина. На 71-й минуте Артём получил пас из глубины поля и решился на удар внешней стороной стопы со средней дистанции – мяч влетел в «девятку».
Отметим, что у грязинского форварда моментов хватило бы и на «хет-трик»: в первом тайме не попал в ворота, опрометчиво покинутые вратарём, а затем при счёте 2:2 с близкого расстояния попал в штангу.
У «Академии футбола» был единственный шанс отыграться за 10 минут до финального свистка, когда нападающий Кирилл Булгаков замыкал прострел из центра штрафной, но запустил мяч «в небеса».
В понедельник команда Сергея Хрипункова дома обыграла «Рязань-2» - 3:1. Тогда дублёрам помогли игроки основного состава Никита Горунков, Никита Панов и Матвей Елизаров. А «Академию футбола» парни обыграли исключительно своими силами. Теперь в активе липчан 10 очков и 7-е место в таблице, позади уже 3 команды.
На послематчевом победном фото (вверху) некоторые футболисты позировали с веерами из 200-рублёвых купюр. Правда, это суточные на питание… на всю команду. А зарплату в дубле молодые надежды липецкого футбола не получают.
«Металлург-М» - «Академия футбола» (Тамбов) – 3:2 (2:1)
Голы: 0:1 - Живилков, 7. 1:1 - Никитцев, 9. 2:1 - Е.Яковлев, 37. 2:2 - Малин, 54, с пенальти. 3:2 - Ермохин, 71.
«Академия футбола»: 1. И.Шалимов. 2. Павельев (к). 4. Никитцев (7. Проскуряков, 86). 19. Бессонов. 20. Семянников. 10. Ал-р Новиков (6. Абуелкассем, 46). 14. Мишалуев (15. К.Булгаков, 75). 21. М.Кудряшов. 8. Конырев. 11. Малин. 17. Живилков.
Предупреждения: Комаревцев, 20. Горбенко, 52. И.Сазонов, 58. С.Титов, 73.
Судьи П.Полухин, Р.Селезнёв, Г.Омельченко (все — Воронеж). Инспектор Д.Коватёв (Елец).
27 июня. Липецк. Стадион «Металлург». 80 зрителей.
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