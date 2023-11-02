Происшествия

33 минуты назад

Падение дерева на девочку: возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц мэрии

2 359
#ветер

Следственный отдел по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами мэрии и ее структурных подразделений при контроле состояния зеленых насаждений на территории муниципалитета (ч. 1 ст. 293 УК РФ - халатность).

Дело возбуждено после проверки обстоятельств падения на 10-летнюю девочку дерева 8 октября. Ребенок, напомним, оказался в больнице.

«Следствие полагает, что травмирование ребенка стало возможным в результате халатности должностных лиц администрации Липецка и ее подразделений, ответственных за содержание и благоустройство территории областного центра, в том числе за своевременную вырубку деревьев, представляющих опасность для горожан», — сообщила сегодня пресс-служба областного управления следственного комитета. 


Видео пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области

По данным следствия, 8 октября дворе дома №8 по улице Вермишева в результате порыва ветра упало дерево, травмировавшее своей кроной проходившую мимо девочку. 10-летняя школьница получила травму головы, ушибы грудной клетки и живота. В настоящее время угрозы её жизни и здоровья нет.
 
«В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства, а также конкретные должностные лица, проявившие небрежное отношение к службе. Проводится ряд судебных экспертиз, в том числе с целью установления тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Расследование продолжается», —  добавили в СК.
2 359
#ветер

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сергей

6 минут назад
Виновной (ым) окажется или дворник или уборщица или электрик или сантехник.....
ответить

Пэтриот

13 минут назад
Наконец-то !
ответить
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
Бизнес

Еще в рубрике

Попавший в психбольницу ельчанин потребовал компенсацию морального вреда со своего адвоката
#суд #моральный вред
1
Попавший в психбольницу ельчанин потребовал компенсацию морального вреда со своего адвоката

35 минут назад

Происшествия
В Липецке сбили 22-летнюю девушку, на трассе «Дон» легковушка столкнулась с грузовиком
#авария #ДТП
В Липецке сбили 22-летнюю девушку, на трассе «Дон» легковушка столкнулась с грузовиком

55 минут назад

Происшествия
35-летний мужчина в ходе «Проверочной закупки» попался на сбыте холодного оружия
#оружие
2
35-летний мужчина в ходе «Проверочной закупки» попался на сбыте холодного оружия

сегодня, 10:16

Происшествия
В Добровском районе ищут виновника гибели пешехода
#ДТП
1
В Добровском районе ищут виновника гибели пешехода

сегодня, 09:24

Происшествия
Утро на Краснозаводской не задалось: дорогу закупорили ДТП и автобус-обочечник
#ДТП #автобус
15
Утро на Краснозаводской не задалось: дорогу закупорили ДТП и автобус-обочечник

сегодня, 09:07

Происшествия
36-летний мужчина изувечил котенка за мяуканье и теперь ходит на допросы
#жестокое обращение с животными
7
36-летний мужчина изувечил котенка за мяуканье и теперь ходит на допросы

сегодня, 08:25

Происшествия