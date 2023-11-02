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Падение дерева на девочку: возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц мэрии
Следственный отдел по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами мэрии и ее структурных подразделений при контроле состояния зеленых насаждений на территории муниципалитета (ч. 1 ст. 293 УК РФ - халатность).
«Следствие полагает, что травмирование ребенка стало возможным в результате халатности должностных лиц администрации Липецка и ее подразделений, ответственных за содержание и благоустройство территории областного центра, в том числе за своевременную вырубку деревьев, представляющих опасность для горожан», — сообщила сегодня пресс-служба областного управления следственного комитета.
Видео пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
По данным следствия, 8 октября дворе дома №8 по улице Вермишева в результате порыва ветра упало дерево, травмировавшее своей кроной проходившую мимо девочку. 10-летняя школьница получила травму головы, ушибы грудной клетки и живота. В настоящее время угрозы её жизни и здоровья нет.
«В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства, а также конкретные должностные лица, проявившие небрежное отношение к службе. Проводится ряд судебных экспертиз, в том числе с целью установления тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Расследование продолжается», — добавили в СК.
Сергей
Пэтриот