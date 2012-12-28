В Липецкой области дожди пройдут местами

Температура воздуха все еще ниже нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в область пониженного давления – погода останется неустойчивой. Дожди различной интенсивности продолжатся с небольшими перерывами.Среднесуточные температуры воздуха составят 15-16,5 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью переменный, слабый, 4-9 м/сек, днем северный, усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днем — от +17 до +22 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.День 28 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году — 5 градусов тепла.