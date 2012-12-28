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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области дожди пройдут местами

Температура воздуха все еще ниже нормы.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в область пониженного давления – погода останется неустойчивой. Дожди различной интенсивности продолжатся с небольшими перерывами. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 15-16,5 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью переменный, слабый, 4-9 м/сек, днем северный, усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +7 до +12 градусов, днем — от +17 до +22 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.

День 28 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году — 5 градусов тепла.

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Комментарии (2)

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Сначала новые
кит
51 минуту назад
Синоптики прогнозируют дождливый июль ! Хочется чтобы ошиблись! Они же могут !
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Лена
сегодня, 17:18
Я тоже пройду местами.Где-нибудь нальют!!!!
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