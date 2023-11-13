Общество

сегодня, 11:58

Перекрёсток Фрунзе-Неделина снова затопило

6 865
#дороги #благоустройство
3

В ближайшее время управление главного смотрителя заключит контракт на вскрытие асфальта на перекрестке.

12 ноября в Липецке разгулялась непогода c порывами ветра со скоростью до 20 метров в секунду, дождём и грозой. И хотя, по данным синоптиков, осадки были умеренными — в Липецке выпало всего 6,2 миллиметров, но и такой дождь не обошёлся без происшествий: перекрёсток улиц Фрунзе и Неделина снова затопило.

В мэрии подтопление перекрестка объяснили одномоментным скоплением воды при сильном дожде: 

«Ливневая канализация на перекрестке прочищена и находится в работоспособном состоянии. Дождеприемники рассчитаны на постепенное движение сточных вод, но при сильных осадках, выпадающих одномоментно, может наблюдаться скопление воды. Однако спустя 15-20 минут после прекращения дождя, обстановка нормализуется».

По данным пресс-службы администрации города, в ближайшее время управление главного смотрителя заключит контракт на вскрытие асфальта на перекрестке. Здесь заменят повреждённые лотки и уложат асфальт в месте ремонта. Проведут очистку водоотводной канавы от деревьев, поросли и ила.

Фото, видео — Елена Токмакова 
6 865
#дороги #благоустройство
3

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

житель

3 минуты назад
какая-то ерунда. ТО говорят, что она прочищена, НО тут же что нада чистить. Эх, скок лет у руля, а обманывать так и не научились
ответить

Древнее решение

10 минут назад
Поднять дорогу выше. Газон ниже уровня со сливными канавами. Пусть ручьи текут до реки
ответить

Липчанин.

44 минуты назад
А на ЛТЗ 3 участке ,у пруда воды по пояс. Не на остановку не пройти, не на почту, не в магазин. От властей никаких действий.
ответить

И что же будем делать то?

49 минут назад
Дождикоприёмники расчистили только в них вода не попадает от слов вообще. Кто-то из администрации смотрел как во время дождя по Недельной вода стремительно несётся в низ? Они расположены так что вода рядом потоком стремится а в них не попадает, даже порой дорогу не перейти. Что может попасть в решётку которая расположена во ходу движения? Хотя бы они были развёрнуты по перек дороги.
ответить

Лена

56 минут назад
Учитесь осваивать миллионы
ответить

примета времени

58 минут назад
много слов и обещаний при полном отсутствии дела
ответить
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
22
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

В Ельце подорожает проезд
#автобус #Елец
3
В Ельце подорожает проезд

47 минут назад

Общество
Липчане берут ипотеку почти на четверть века
#строительство #ипотека
6
Липчане берут ипотеку почти на четверть века

50 минут назад

Общество
От УГС и департамента дорожного хозяйства и благоустройства требуют навести порядок в Каменном логу
#экология #Каменный Лог
5
От УГС и департамента дорожного хозяйства и благоустройства требуют навести порядок в Каменном логу

сегодня, 11:07

Общество
В Липецкой области заработала «горячая линия» по услугам такси и каршеринга
#права потребителей #Роспотребнадзор
13
В Липецкой области заработала «горячая линия» по услугам такси и каршеринга

сегодня, 10:17

Общество
Ноябрьскую молнию зафиксировал авторегистратор
#молния
3
Ноябрьскую молнию зафиксировал авторегистратор

сегодня, 09:56

Общество
Сегодня в Липецке: Дед Мороз ждёт письма, в зоопарк привезли конфликтную козу, липчане копят денежки
#Сегодня в Липецке
8
Сегодня в Липецке: Дед Мороз ждёт письма, в зоопарк привезли конфликтную козу, липчане копят денежки

сегодня, 07:00

Общество