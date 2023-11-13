Общество
сегодня, 11:58
Перекрёсток Фрунзе-Неделина снова затопило
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В ближайшее время управление главного смотрителя заключит контракт на вскрытие асфальта на перекрестке.
12 ноября в Липецке разгулялась непогода c порывами ветра со скоростью до 20 метров в секунду, дождём и грозой. И хотя, по данным синоптиков, осадки были умеренными — в Липецке выпало всего 6,2 миллиметров, но и такой дождь не обошёлся без происшествий: перекрёсток улиц Фрунзе и Неделина снова затопило.
В мэрии подтопление перекрестка объяснили одномоментным скоплением воды при сильном дожде:
«Ливневая канализация на перекрестке прочищена и находится в работоспособном состоянии. Дождеприемники рассчитаны на постепенное движение сточных вод, но при сильных осадках, выпадающих одномоментно, может наблюдаться скопление воды. Однако спустя 15-20 минут после прекращения дождя, обстановка нормализуется».
По данным пресс-службы администрации города, в ближайшее время управление главного смотрителя заключит контракт на вскрытие асфальта на перекрестке. Здесь заменят повреждённые лотки и уложат асфальт в месте ремонта. Проведут очистку водоотводной канавы от деревьев, поросли и ила.
Фото, видео — Елена Токмакова
В мэрии подтопление перекрестка объяснили одномоментным скоплением воды при сильном дожде:
«Ливневая канализация на перекрестке прочищена и находится в работоспособном состоянии. Дождеприемники рассчитаны на постепенное движение сточных вод, но при сильных осадках, выпадающих одномоментно, может наблюдаться скопление воды. Однако спустя 15-20 минут после прекращения дождя, обстановка нормализуется».
По данным пресс-службы администрации города, в ближайшее время управление главного смотрителя заключит контракт на вскрытие асфальта на перекрестке. Здесь заменят повреждённые лотки и уложат асфальт в месте ремонта. Проведут очистку водоотводной канавы от деревьев, поросли и ила.
Фото, видео — Елена Токмакова
6 865
житель
Древнее решение
Липчанин.
И что же будем делать то?
Лена
примета времени