Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Выходные в Липецке: день молодёжи, выпускной, «Металлург» на крутом взлёте
Общество
Покупатель куртки отсудил у продавца-гастролёра 23 550 рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: срок за госизмену, запрет на строительство ЖК «Турист» и день рождения раскопки
Общество
Федеральные каналы сообщают о военнослужащем, сбежавшем в Ельце из-под конвоя и убившем мужчину
Происшествия
Дело о первоапрельском убийстве передано в суд
Происшествия
В области воздушная опасность
Происшествия
В Липецкой области дожди пройдут местами
Погода в Липецке
Дезертир, подозреваемый в убийстве, задержан
Происшествия
Жительница Усмани потеряла почти 2 миллиона рублей в результате многоходовой мошеннической схемы
Происшествия
Читать все
Воздушная опасность миновала
Общество
Федеральные каналы сообщают о военнослужащем, сбежавшем в Ельце из-под конвоя и убившем мужчину
Происшествия
Жительница Усмани потеряла почти 2 миллиона рублей в результате многоходовой мошеннической схемы
Происшествия
В области воздушная опасность
Происшествия
Выходные в Липецке: день молодёжи, выпускной, «Металлург» на крутом взлёте
Общество
Дезертир, подозреваемый в убийстве, задержан
Происшествия
В Липецке задержали подозреваемого в краже двух велосипедов
Общество
В районе Опытной станции и Ссёлок отключат холодную воду
Общество
Победное фото с деньгами – у нападающего отобрали гол, но он всё равно забил победный
Общество
«Субару» на большой скорости врезался в дерево
Происшествия
Читать все
Происшествия
113
18 минут назад

«Субару» на большой скорости врезался в дерево

Авария произошла на узкой дороге.

Сегодня на улице Юбилейной, водитель автомобиля «Субару» вылетел с дороги и врезался в дерево. От удара он снова оказался на дороге.

На видео — впереди неспеша едет «Лада», неторопливо возвращающаяся в свою полосу. Сзади мчится «Субару», водитель которой, скорее всего не успевает проконтролировать маневр.
ДТП
0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить