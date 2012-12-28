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Федеральные каналы сообщают о военнослужащем, сбежавшем в Ельце из-под конвоя и убившем мужчину
Жительница Усмани потеряла почти 2 миллиона рублей в результате многоходовой мошеннической схемы
Происшествия
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18 минут назад
«Субару» на большой скорости врезался в дерево
Авария произошла на узкой дороге.
На видео — впереди неспеша едет «Лада», неторопливо возвращающаяся в свою полосу. Сзади мчится «Субару», водитель которой, скорее всего не успевает проконтролировать маневр.
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