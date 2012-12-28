«Субару» на большой скорости врезался в дерево

Авария произошла на узкой дороге.

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Сегодня на улице Юбилейной, водитель автомобиля «Субару» вылетел с дороги и врезался в дерево. От удара он снова оказался на дороге.На видео — впереди неспеша едет «Лада», неторопливо возвращающаяся в свою полосу. Сзади мчится «Субару», водитель которой, скорее всего не успевает проконтролировать маневр.