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В Липецке обсуждают бюджет следующего года. На что в первую очередь стоит потратить деньги?

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#Говорит Липецк

На что в первую очередь стоит потратить деньги городского бюджета? Об этом мы спросили липчан накануне публичных слушаний бюджета Липецка следующего года.

Большинство опрошенных считают, что деньги стоит тратить на здравоохранение. Однако город давно не отвечает за медицину — муниципальный департамент здравоохранения упразднен больше десяти лет назад.

Также липчане предлагали тратить деньги на ремонт дорог, установку детских площадок, благоустройство парков и дворов, обновление очистных сооружений. Один из горожан ответил кратко: «На народ!»
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#Говорит Липецк

Комментарии (6)

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Пустое все

7 минут назад
Надо потратить деньги на автомобили для администрации, пора на аурусы пересаживаться,
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Липчанин

23 минуты назад
Я бы потратил деньги на девушку из видео
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КУЗЯ

27 минут назад
На то, что уже пришло в упадоК в городе - освещение - в городе темнота, стоит только отойти от цент. улиц... транспортное сообщение - нужны еще автобусы на многие рейсы и сами рейсы должны быть чаще, жкх- замена ав участков- трубы рвутся постоянно, запас прочности от СССР закончился... Спиливание сухих деревьев в городе - или кол-во н/сл бдет только расти... И это только минимум...
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Animal planet.

30 минут назад
Здравоохранение, дороги,приют для животных, озеленение.
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мнение народа

41 минуту назад
На себя лучше бы потратить!
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Безмасочник

55 минут назад
Я бы потратил на возведение в шаговой доступности общественных сортиров.
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