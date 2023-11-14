сегодня, 12:26
В Липецке обсуждают бюджет следующего года. На что в первую очередь стоит потратить деньги?
На что в первую очередь стоит потратить деньги городского бюджета? Об этом мы спросили липчан накануне публичных слушаний бюджета Липецка следующего года.
Также липчане предлагали тратить деньги на ремонт дорог, установку детских площадок, благоустройство парков и дворов, обновление очистных сооружений. Один из горожан ответил кратко: «На народ!»
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Липчанин
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