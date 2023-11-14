В Липецке обсуждают бюджет следующего года. На что в первую очередь стоит потратить деньги?

На что в первую очередь стоит потратить деньги городского бюджета? Об этом мы спросили липчан накануне публичных слушаний бюджета Липецка следующего года.

Большинство опрошенных считают, что деньги стоит тратить на здравоохранение. Однако город давно не отвечает за медицину — муниципальный департамент здравоохранения упразднен больше десяти лет назад.



Также липчане предлагали тратить деньги на ремонт дорог, установку детских площадок, благоустройство парков и дворов, обновление очистных сооружений. Один из горожан ответил кратко: «На народ!»