Общество
сегодня, 15:13
Пул подрядчиков укладывает асфальт по 21 адресу программы «Мой двор» в Липецке
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Остальные работы по планам благоустройства этого года перенесены на следующий.
Как уже сообщал GOROD48, самой худшей муниципальной программой по ее исполнению по итогам первых девяти месяцев этого года признан «Мой двор». По состоянию на начало октября по ней было освоено лишь 26,4% средств: 93 млн рублей из выделенных 351,8 миллионов. И шансов на окончание работ в этом году нет: из-за отказа основного подрядчика мэрии, ООО «СУ-1», от своих обязательств многие работы по программе «Мой двор»-2023 перенесли на следующий год. Так откуда же быть ее исполнению?
В октябре-ноябре этого года новые подрядчики МКУ «Центр развития территории» лишь уложили асфальт по 21 адресу. Об этом нам сообщила новый куратор программы «Мой двор», заместитель начальника отдела благоустройства территории МКУ «Центр развития территории» Александра Предущенко (прежний куратор Мария Золотарева уволилась, по ее словам, по собственному желанию).
Компания «СУ-1» должна была за 85 млн рублей заасфальтировать 32 двора из 35-ти, попавших в программу этого года. В эту же сумму вошло мощение пешеходных зон плиткой, асфальтирование дорожек и обустройство площадок под резиновое покрытие (на них другой подрядчик должен был позже смонтировать детское игровое оборудование). После отказа компании работать мэрия в одностороннем порядке расторгла с ней контракт, а департамент развития территорий проторговал укладку асфальта и плитки по 21 адресу заново.
Эти работы должны быть сделаны в первую очередь, ведь за ними идут все остальные: обустройство резинового покрытия детских площадок, ограждение, установка игрового и спортивного оборудования, освещение, озеленение, урны и скамейки.
Обустройство покрытий по 21 адресу разбросали по восьми лотам. Торги выиграли компании «Инфинити Групп», «Диксет», «СК Липецк», «ЛидерСтрой», «МФ-Липецк». Общая цена работ по этим контрактам — 66,1 млн рублей. Отдельным контрактом за 12 млн рублей компания «Инфинити Групп» выполнила аналогичные работы еще по трем адресам.
— Почти на всех объектах подрядчики завершают укладку асфальта во дворах, на проездах, в парковочных карманах и пешеходных зонах. Исполнительную документацию нам еще не представили, поэтому эти работы мы пока не приняли, — сказала Александра Предущенко.
Работы по остальным 14 адресам программы 2023 года, где под новое покрытие отведены большие площади, заказчик из-за рисков по погодным условиям перенес на весну следующего года. Тогда и отремонтируют дворы по улицам Студеновской, 20; Белянского, 10; Ушинского 24, 26 и 30; Ангарской 7 и 11; Катукова, 43 и Кривенкова, 7а; Меркулова 24 и 26; Стаханова 30 и 30а; Чапаева 2 и 4; Московской, 31; Водопьянова 25, 29 и 31; Невского 10, Суворова 1 и 3; Мичурина 16 и 16а; Толстого 40 и 42; Минской 4б и 4б/1; переулке Балакирева, 1. Это сделано по согласованию с жителями.
Напомним, что в городском департаменте развития территории, памятуя отрицательный опыт прошлого года, когда лишь 25% работ по программе «Мой двор» были выполнены вовремя, решили в этом году найти подрядчиков не на дворы в целом, а на отдельные виды работ. Летом были проторгованы три лота на общестроительные работы (асфальт и плитка) на 12, 35 и 50 млн рублей соответственно, 10 миллионов на резиновое покрытие детских и спортивных площадок, 10 миллионов — на озеленение, 7 миллионов — на урны, 8 миллионов — на скамейки. Оставшиеся 43 миллиона рублей было решено потратить на освещение, ограждение, детское игровое и спортивное оборудование.
Александра Предущенко добавила, что три двора из 35-ти по разным причинам отказались от участия в программе «Мой двор». Их заменили дворами, не попавшими в эту программу в прошлом году, — на Мичурина, 16, Студеновской 5, 9 и 11, а также Фрунзе 30 и 32.
— Лавочки и урны уже приобретены подрядчиком, определен победитель торгов на обустройство резинового покрытия, МУП «Зеленхоз» уже обрезал старые деревья и спилил мертвые и аварийные — весной следующего года этот подрядчик засеет во дворах газоны, посадит саженцы деревьев и кустарник. Мы объявили торги на 12 миллионов рублей на установку детского и спортивного оборудования — результаты конкурса будут подведены 24 ноября, — сообщила Александра Предущенко.
В октябре-ноябре этого года новые подрядчики МКУ «Центр развития территории» лишь уложили асфальт по 21 адресу. Об этом нам сообщила новый куратор программы «Мой двор», заместитель начальника отдела благоустройства территории МКУ «Центр развития территории» Александра Предущенко (прежний куратор Мария Золотарева уволилась, по ее словам, по собственному желанию).
Компания «СУ-1» должна была за 85 млн рублей заасфальтировать 32 двора из 35-ти, попавших в программу этого года. В эту же сумму вошло мощение пешеходных зон плиткой, асфальтирование дорожек и обустройство площадок под резиновое покрытие (на них другой подрядчик должен был позже смонтировать детское игровое оборудование). После отказа компании работать мэрия в одностороннем порядке расторгла с ней контракт, а департамент развития территорий проторговал укладку асфальта и плитки по 21 адресу заново.
Эти работы должны быть сделаны в первую очередь, ведь за ними идут все остальные: обустройство резинового покрытия детских площадок, ограждение, установка игрового и спортивного оборудования, освещение, озеленение, урны и скамейки.
Обустройство покрытий по 21 адресу разбросали по восьми лотам. Торги выиграли компании «Инфинити Групп», «Диксет», «СК Липецк», «ЛидерСтрой», «МФ-Липецк». Общая цена работ по этим контрактам — 66,1 млн рублей. Отдельным контрактом за 12 млн рублей компания «Инфинити Групп» выполнила аналогичные работы еще по трем адресам.
— Почти на всех объектах подрядчики завершают укладку асфальта во дворах, на проездах, в парковочных карманах и пешеходных зонах. Исполнительную документацию нам еще не представили, поэтому эти работы мы пока не приняли, — сказала Александра Предущенко.
Работы по остальным 14 адресам программы 2023 года, где под новое покрытие отведены большие площади, заказчик из-за рисков по погодным условиям перенес на весну следующего года. Тогда и отремонтируют дворы по улицам Студеновской, 20; Белянского, 10; Ушинского 24, 26 и 30; Ангарской 7 и 11; Катукова, 43 и Кривенкова, 7а; Меркулова 24 и 26; Стаханова 30 и 30а; Чапаева 2 и 4; Московской, 31; Водопьянова 25, 29 и 31; Невского 10, Суворова 1 и 3; Мичурина 16 и 16а; Толстого 40 и 42; Минской 4б и 4б/1; переулке Балакирева, 1. Это сделано по согласованию с жителями.
Напомним, что в городском департаменте развития территории, памятуя отрицательный опыт прошлого года, когда лишь 25% работ по программе «Мой двор» были выполнены вовремя, решили в этом году найти подрядчиков не на дворы в целом, а на отдельные виды работ. Летом были проторгованы три лота на общестроительные работы (асфальт и плитка) на 12, 35 и 50 млн рублей соответственно, 10 миллионов на резиновое покрытие детских и спортивных площадок, 10 миллионов — на озеленение, 7 миллионов — на урны, 8 миллионов — на скамейки. Оставшиеся 43 миллиона рублей было решено потратить на освещение, ограждение, детское игровое и спортивное оборудование.
Александра Предущенко добавила, что три двора из 35-ти по разным причинам отказались от участия в программе «Мой двор». Их заменили дворами, не попавшими в эту программу в прошлом году, — на Мичурина, 16, Студеновской 5, 9 и 11, а также Фрунзе 30 и 32.
— Лавочки и урны уже приобретены подрядчиком, определен победитель торгов на обустройство резинового покрытия, МУП «Зеленхоз» уже обрезал старые деревья и спилил мертвые и аварийные — весной следующего года этот подрядчик засеет во дворах газоны, посадит саженцы деревьев и кустарник. Мы объявили торги на 12 миллионов рублей на установку детского и спортивного оборудования — результаты конкурса будут подведены 24 ноября, — сообщила Александра Предущенко.
5 323
Домовой
?
Я интересуюсь
Шурик
Вот это поворот | ))))))