В Липецке введен режим чрезвычайной ситуации из-за порыва на магистральном водопроводе

Воду в отключенные районы, возможно, подадут к вечеру.

Мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила о введении режим ЧС локального характера на муниципальном уровне из-за коммунальной аварии на кольце Трубного завода. Создана оперативная группа для оперативного реагирования и информирования.

«Ночью находились на объекте аварии вместе с начальником управления ЖКХ Никитой Путилиным. Представители «РВК-Липецк» и подрядчика всю ночь проводили работы, пытаясь добраться до водовода. Вода постоянно приходила, из-за чего происходил обвал грунта, вынуждены были увеличить периметр еще больше. Пришлось по согласованию с ПАО «Квадра» ограничить подачу холодной воды на три часа на юго-западную и северо-западную котельные, не допустив при этом их остановки. Это позволило нам к шести утра все-таки добраться до водовода, но надо было запускать систему, чтобы не увеличивать зону отключения к утру», — рассказала мэр в своем Telegram-канале.



По словам мэра, сейчас аварийные бригады готовят хомут и во второй половине обещают устранить пробоину в магистральном водопроводе. В этом случае к вечеру водоснабжение будет восстановлено.



Напомним, компания «Экотерм» пробила магистральный 600-миллиметровый водопровод на глубине в четыре метра вечером 27 сентября во время горизонтального подземного бурения канала под самотечный канализационный коллектор. При этом, на предоставленных компании планах трубопровод в этом месте отмечен не был. По данным МЧС, холодная вода отключена в 180 домах разных районов города, в этих домах живет 22 681 человек. Без воды осталось 861 юридическое лицо, в том числе несколько детских садов и школ.



«По прокладке коллектора подрядчик понимает, что делать. Пару дней ему нужно для подготовки обходной части водовода. И в начале недели потребуется еще одно отключение, но кратковременное, на 3-4 часа (обязательно уведомим всех жителей об этом!). После этого место раскопки можно будет закапывать.



Надеюсь, что на выходных интенсивность движения на данном участке будет меньше и мы в кратчайшие сроки завершим все работы. Дорогие водители, прошу вас при перемещении по городу выбирать альтернативный маршрут движения», — добавила мэр.



Цистерны с водой дежурят по адресам: Пришвина, 1, Гагарина 159/2, Московская, 9, Космонавтов, 96а, Опытная, 13 и Титова, 15.Всю необходимую информацию можно получить по телефонам *6048, 236-048.