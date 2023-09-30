Общество

33 минуты назад

В Липецке введен режим чрезвычайной ситуации из-за порыва на магистральном водопроводе

17 735
#коммунальная авария
1
В Липецке введен режим чрезвычайной ситуации из-за порыва на магистральном водопроводе

Воду в отключенные районы, возможно, подадут к вечеру.

Мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила о введении режим ЧС локального характера на муниципальном уровне из-за коммунальной аварии на кольце Трубного завода. Создана оперативная группа для оперативного реагирования и информирования.

«Ночью находились на объекте аварии вместе с начальником управления ЖКХ Никитой Путилиным. Представители «РВК-Липецк» и подрядчика всю ночь проводили работы, пытаясь добраться до водовода. Вода постоянно приходила, из-за чего происходил обвал грунта, вынуждены были увеличить периметр еще больше. Пришлось по согласованию с ПАО «Квадра» ограничить подачу холодной воды  на три часа на юго-западную и северо-западную котельные, не допустив при этом их остановки. Это позволило нам к шести утра все-таки добраться до водовода, но надо было запускать систему, чтобы не увеличивать зону отключения к утру», — рассказала мэр в своем Telegram-канале. 

По словам мэра, сейчас аварийные бригады готовят хомут и во второй половине обещают устранить пробоину в магистральном водопроводе. В этом случае к вечеру водоснабжение будет восстановлено. 

Напомним, компания «Экотерм» пробила магистральный 600-миллиметровый водопровод на глубине в четыре метра вечером 27 сентября во время горизонтального подземного бурения канала под самотечный канализационный коллектор. При этом, на предоставленных компании планах трубопровод в этом месте отмечен не был. По данным МЧС, холодная вода отключена в 180 домах разных районов города, в этих домах живет 22 681 человек. Без воды осталось 861 юридическое лицо, в том числе несколько детских садов и школ.

«По прокладке коллектора подрядчик понимает, что делать. Пару дней ему нужно для подготовки обходной части водовода. И в начале недели потребуется еще одно отключение, но кратковременное, на 3-4 часа (обязательно уведомим всех жителей об этом!). После этого место раскопки можно будет закапывать. 

Надеюсь, что на выходных интенсивность движения на данном участке будет меньше и мы в кратчайшие сроки завершим все работы. Дорогие водители, прошу вас при перемещении по городу выбирать альтернативный маршрут движения», — добавила мэр.

Цистерны с водой дежурят по адресам: Пришвина, 1, Гагарина 159/2, Московская, 9, Космонавтов, 96а, Опытная, 13 и Титова, 15.

Всю необходимую информацию можно получить по телефонам *6048, 236-048.
17 735
#коммунальная авария
1

Комментарии (19)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Понятно

5 минут назад
Опять обещяния что вода будет вечером не верю..злой
ответить

Работник

6 минут назад
Там намного все сложнее чем нам говорят скорее всего порвали магистраль в нескольких местах.
ответить

ооо

6 минут назад
Весь город перерыли, кругом сплошные прорывы и провалы. Докопались так, что ЧС вводить пришлось. Трое суток полгорода без воды и 4 цистерны всего. Ещё не известно, как аукнется это подмыв под дорогой, там провал может быть потом до Австралии. Просто, интересно, как ответят должностные лица, просто, по-тихому переведут на другую должность или вообще виноватых не найдут?
ответить

Егор

7 минут назад
Это не с воздушным шаром делать селфи, а тут нужно кумекать, кто и чем должен заниматься
ответить

Про

8 минут назад
Воды нет в магазинах подвоза нет 2 остановки не поеду
ответить

Афоня

8 минут назад
Струйка воды, толщиной в одну спичку даёт утечку до 200 литров в сутки!
ответить

Дед

9 минут назад
Все на демонстрацию к прорыву с лопатами
ответить

Я

10 минут назад
Я так думаю это очередной прорыв или рывок как правильно
ответить

Дед

10 минут назад
О, опять нет виновных... а, что проектировщик? Ведь это он должен отвечать за изыскания? А кто делал топосьемку?
ответить

Дед

11 минут назад
Я за водой 3 остановки не поеду.
ответить
Еще комментарии
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
59
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

Еще в рубрике

А знаете ли вы, как Елец страдал от лютого липецкого боярина?
#а знаете ли вы #краеведение
2
А знаете ли вы, как Елец страдал от лютого липецкого боярина?

25 минут назад

Общество
Выходные в Липецке: новый температурный рекорд, поздняя любовь и Всероссийский День ходьбы
#Выходные в Липецке
Выходные в Липецке: новый температурный рекорд, поздняя любовь и Всероссийский День ходьбы

41 минуту назад

Общество
Оптимизм мэра не оправдался: работы на аварийном водопроводе будут продолжаться ночью
#коммунальная авария
80
Оптимизм мэра не оправдался: работы на аварийном водопроводе будут продолжаться ночью

вчера, 22:11

Общество
Липецкая вечЁрка: без воды, выстрел в магазине и «зомби» на дороге
#вечЁрка #авария #выстрел
11
Липецкая вечЁрка: без воды, выстрел в магазине и «зомби» на дороге

вчера, 20:23

Общество
В шести местах Липецка можно набрать питьевой воды из цистерн «РВК»
#коммунальная авария
25
В шести местах Липецка можно набрать питьевой воды из цистерн «РВК»

вчера, 19:44

Общество
В частном секторе Коровино отключат холодную воду
#отключения
4
В частном секторе Коровино отключат холодную воду

вчера, 17:54

Общество