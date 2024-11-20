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Общество
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39 минут назад
Выходные в Липецке: день молодёжи, выпускной, «Металлург» на крутом взлёте
Рассказываем, как повеселиться в ближайшие два дня.
Традиционный музыкальный номер и одновременно – поздравление выпускников представит сегодня оркестр ансамбля народного танца «Раздолье» при ОЦКНТ.
Музыканты здесь очень разносторонние: работают не только вместе с танцорами, но и самостоятельно исполняют произведение, причём не только русские народные мелодии, но и джаз, поп, рок. Предлагаем вашему вниманию «Smoke on the Water», нетленку «Deep Purple». Видео Аркадия Свиридова.
… Правда, только на один день. В субботу погода даст возможность одиннадцатиклассникам провести выпускной – дождя в этот день не будет. А в воскресенье опять начнёт капать с небес. Температура оба дня будет одинаковой – 2о—22 градуса.
Видимо с коммунальными сетями в Липецке всё хорошо настолько, что ремонтировать их приходится без перерыва даже в выходные дни. Любопытно, сколько ещё город продержится на наследии СССР, почившего в бозе 43 года назад?
28 июня с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 9 Января, 1а, 7, 10, 10/2, 10а;
- ул. Елецкая, 8а, 10, 63, 67, 67а, 69, 71, 71а;
- ул. Карьерная, 2;
- ул. Ленина, 42;
- ул. Салтыкова-Щедрина, 141, 154, 156;
- ул. Студеновская, 4, 4а, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75а, 89, 91, 109, 109а, 109б, 109в, 109г, 116, 116а, 120, 122, 122а, 122в, стр. 122д, 123, 124а, 126, 126а, 126б, 131, 159, 184, 187а, 188, 201, 205а;
- ул. Чапаева, 2, 2а, 4.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц 9 января, XX Партсъезда, Дарвина, Димитрова, Елецкой, Карьерной, Кольцевой, Красной, Лескова, Маяковского, Павлова, Салтыкова-Щедрина, Студёновской, Фрунзе, Чапаева, Энергетической.
С 23 часов ограничат поставку воды жителям улиц Ленина, 2 – 186, Лесной, Набережной, Пушкина, а также села Ссёлки.
Молодежный пикник на Городище
Центром празднования дня молодёжи станет липецкое Городище. В 15:00 там начнётся «Молодёжный пикник» (6+).
Хитмейкер Zvonkiy попробует покорить сердца слушателей чувственными песнями, группа NLO представит динамичные треки. Организатора подготовили различные зоны для отдыха и развлечений всей семьёй – мастер-классы, площадки студенческих объединений и т.д.
Выпускной
Бал «Липецкие Зори» начнётся в 19:00 на главной площади Липецка – Ленина Соборной (12+).
Гулянья
Нескучно будет и в липецких парках. Информацию о событиях вы можете прочитать в графике от мэрии Липецка.
Прогулка по парку
Пока позволяет погода в субботу, 29 июня, липчан зовут в 12:00 прогуляться по Нижнему парку и узнать много интересного о прошлом некогда знаменитого курорта (16+).
Экскурсия называется «Урок кокеткам, или Липецкие воды» - точно так же как, написанная в XIX веке Александром Шаховским комедия в 5-ти действиях о том, как молодая вдова приехала на курорт и решила отбить жениха у кузины. Организует Центр молодёжного чтения, старт экскурсии от домика Петру I.
«Голоса улиц» у ОЦКНТ
Не придётся липчанам скучать и в воскресенье. 29 июня в 17:00 на площади перед Областным Центром культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) состоится концерт в рамках проекта «Голоса улиц» (6+).
Артистов будет много: ведущий вечера Владимир Меляков, DJ Шмелев с зажигательными сетами, театр-студия современной хореографии «Эллайт», энергичный танцевальный коллектив «Dance Rush», вокальный мастер Владимир Канаев.Своеобразный бонус – фотосессия с байками. А в конце состоится бесплатный кинопоказ под открытым небом.
Синематограф
Завершить выходные можно и в камерной обстановке. 29 июня в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится концерт «Немое кино под музыку» (12+).
Фильмы Бастера Китона и Малкольма Ст. Клэра «Козёл отпущения» (1921) и Чарли Чаплина «Пожарный» (1916) будут демонстрироваться в сопровождении тапёра Сергея Терехова и диксиленда Липецкой филармонии.
В составе диксиленда: Сергей Цепелев (труба), Константин Тельных (кларнет), Асхат Уланов (тромбон), Андрей Зайцев (туба), Дмитрий Стульнев (ударные) и Дмитрий Данилов (банджо). Фото unionzal.ru
Институтки
Посмотреть можно будет и спектакль – в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57). 29 июня в 18:00 здесь представят постановку «Институтки» (16+).
Фото vk.com/culturmus48
Приют комедиантов
Клуб Липецкой комедии прочно обосновался в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) и будет зажигать там второй раз за три дня.29 июня в 19:01 юмористы проведут шоу «Карты говорят» (18+).
Гадание на кофейной гуще они уже проводили, теперь будут гадать на стендапе — точность предсказаний кстати такая же.
Кино
Посмотреть фильм можно в ОЦНКТ в субботу, 28 июня. В 12:00 покажут картину «Испытание аулом». Россия, 2023. Семейная комедия. Режиссёр Ислам Сатыров (6+).
11-летнего своенравного городского подростка Тимура не интересует ничего, кроме соцсетей и видеоблога. Отцу Тимура не нравится его увлечение, а Тимур уверен, что он с ним излишне строг. И чтобы отец раз и навсегда отстал со своим воспитанием, Тимур заключает с ним пари, что месяц проживёт в ауле у деда, где отец родился и вырос. Но он понятия не имеет, на что подписывается. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7:0.
В ролях: Амир Кумратов, Рамазан Джемакулов, Алина Баракаева.
Шахматы
Всероссийский шахматный турнир Высшей лиги среди мужчин и женщин проходит… в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25). В интеллектуальных битвах участвуют 88 спортсменов – от Калининграда до Хабаровска (6+).
В их числе именитые гроссмейстеры, а также липчане международный мастер Гор Айрапетян, молодые да ранние Семён Казьмин и Анна Лопухова.
«Металлург» на взлёте
А ещё в субботу вечером большой футбол! На Центральном стадионе (ул. Первомайская. 59) наш «Металлург» будет принимать «СКА-Хабаровск-2», начало игры в 17:00 (6+).
Липчане не проигрывают уже 7 туров, за это время одержали 6 побед и явно находятся на подъеме. В матче с аутсайдером главное избежать шапкозакидательских настроений и тогда будет обеспечено обилие голов. Словом, нас ждёт интереснейший матч.
Дорогие липчане! Как видите, на выходных нас с вами ждёт много событий О многих из них вы узнали на GOROD48 и, быть может, сделаете выбор по душе и навестите некоторые мероприятия. А ещё каждый день вы привыкли узнавать от нас новости – и уикенд не станет исключением. Следите за лентой новостей, чтобы ничего не упустить. Мы работаем для вас 24/7 без перерывов и выходных. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
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