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39 минут назад

Выходные в Липецке: день молодёжи, выпускной, «Металлург» на крутом взлёте

Рассказываем, как повеселиться в ближайшие два дня.

«Дым над водой»

Традиционный музыкальный номер и одновременно – поздравление выпускников представит сегодня оркестр ансамбля народного танца «Раздолье» при ОЦКНТ.

Музыканты здесь очень разносторонние: работают не только вместе с танцорами, но и самостоятельно исполняют произведение, причём не только русские народные мелодии, но и джаз, поп, рок. Предлагаем вашему вниманию «Smoke on the Water», нетленку «Deep Purple». Видео Аркадия Свиридова.

Дожди возьмут паузу

… Правда, только на один день. В субботу погода даст возможность одиннадцатиклассникам провести выпускной – дождя в этот день не будет. А в воскресенье опять начнёт капать с небес. Температура оба дня будет одинаковой – 2о—22 градуса.

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Отключение воды

Видимо с коммунальными сетями в Липецке всё хорошо настолько, что ремонтировать их приходится без перерыва даже в выходные дни. Любопытно, сколько ещё город продержится на наследии СССР, почившего в бозе 43 года назад?

28 июня с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 9 Января, 1а, 7, 10, 10/2, 10а;
- ул. Елецкая, 8а, 10, 63, 67, 67а, 69, 71, 71а;
- ул. Карьерная, 2;
- ул. Ленина, 42;
- ул. Салтыкова-Щедрина, 141, 154, 156;
- ул. Студеновская, 4, 4а, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75а, 89, 91, 109, 109а, 109б, 109в, 109г, 116, 116а, 120, 122, 122а, 122в, стр. 122д, 123, 124а, 126, 126а, 126б, 131, 159, 184, 187а, 188, 201, 205а;
- ул. Чапаева, 2, 2а, 4.

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц 9 января, XX Партсъезда, Дарвина, Димитрова, Елецкой, Карьерной, Кольцевой, Красной, Лескова, Маяковского, Павлова, Салтыкова-Щедрина, Студёновской, Фрунзе, Чапаева, Энергетической.

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29 июня с 10:00 до конца ремонта проведут чудесное воскресенье без удобств жители улиц Гусева, Железнякова, Лебедянской, Одесской, Пугачёва, Селекционной, Совхозной, Станционной, Трубной, проезда Цветочного.

С 23 часов ограничат поставку воды жителям улиц Ленина, 2 – 186, Лесной, Набережной, Пушкина, а также села Ссёлки.

Молодежный пикник на Городище

Центром празднования дня молодёжи станет липецкое Городище. В 15:00 там начнётся «Молодёжный пикник» (6+).

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Хитмейкер Zvonkiy попробует покорить сердца слушателей чувственными песнями, группа NLO представит динамичные треки. Организатора подготовили различные зоны для отдыха и развлечений всей семьёй – мастер-классы, площадки студенческих объединений и т.д.

Выпускной

Бал «Липецкие Зори» начнётся в 19:00 на главной площади Липецка – Ленина Соборной (12+).

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Будут работать два КПП: со стороны галереи «Буксир» и со стороны Социального фонда России. В этом году 11-й класс в Липецке закончили 2 423 человека. Как никогда много золотых медалистов – более 300 человек. Поэтому праздник для умненьких ребятишек постараются сделать незабываемым. Правда, никого из известных артистов пока не анонсировали, зато обещали приём для лучший выпускников у мэра Романа Ченцова. Спойлер – не обойдётся без громких заявлений, что Липецку важен каждый выпускник (прямо – до зарезу) и что поступать лучше в вузы родного города, а не уезжать в Москву с Питером.

Гулянья

Нескучно будет и в липецких парках. Информацию о событиях вы можете прочитать в графике от мэрии Липецка.

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Прогулка по парку

Пока позволяет погода в субботу, 29 июня, липчан зовут в 12:00 прогуляться по Нижнему парку и узнать много интересного о прошлом некогда знаменитого курорта (16+).

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Экскурсия называется «Урок кокеткам, или Липецкие воды» - точно так же как, написанная в XIX веке Александром Шаховским комедия в 5-ти действиях о том, как молодая вдова приехала на курорт и решила отбить жениха у кузины. Организует Центр молодёжного чтения, старт экскурсии от домика Петру I.

«Голоса улиц» у ОЦКНТ

Не придётся липчанам скучать и в воскресенье. 29 июня в 17:00 на площади перед Областным Центром культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) состоится концерт в рамках проекта «Голоса улиц» (6+). 

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Артистов будет много: ведущий вечера Владимир Меляков, DJ Шмелев с зажигательными сетами, театр-студия современной хореографии «Эллайт», энергичный танцевальный коллектив «Dance Rush», вокальный мастер Владимир Канаев.
Своеобразный бонус – фотосессия с байками. А в конце состоится бесплатный кинопоказ под открытым небом.

Синематограф

Завершить выходные можно и в камерной обстановке. 29 июня в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится концерт «Немое кино под музыку» (12+).

Фильмы Бастера Китона и Малкольма Ст. Клэра «Козёл отпущения» (1921) и Чарли Чаплина «Пожарный» (1916) будут демонстрироваться в сопровождении тапёра Сергея Терехова и диксиленда Липецкой филармонии.

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В составе диксиленда: Сергей Цепелев (труба), Константин Тельных (кларнет), Асхат Уланов (тромбон), Андрей Зайцев (туба), Дмитрий Стульнев (ударные) и Дмитрий Данилов (банджо). Фото unionzal.ru 

Институтки

Посмотреть можно будет и спектакль – в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57). 29 июня в 18:00 здесь представят постановку «Институтки» (16+).

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Фото vk.com/culturmus48

На основе мемуаров, писем и дневников воспитанниц институтов благородных девиц. Представление состоится при любых погодных условиях. В случае непогоды оно пройдёт в атмосферной обстановке купеческой гостиной. При хорошей погоде в музейном пространстве во дворе.

Приют комедиантов

Клуб Липецкой комедии прочно обосновался в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) и будет зажигать там второй раз за три дня.29 июня в 19:01 юмористы проведут шоу «Карты говорят» (18+). 

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Гадание на кофейной гуще они уже проводили, теперь будут гадать на стендапе — точность предсказаний кстати такая же.

Кино

Посмотреть фильм можно в ОЦНКТ в субботу, 28 июня. В 12:00 покажут картину «Испытание аулом». Россия, 2023. Семейная комедия. Режиссёр Ислам Сатыров (6+).

11-летнего своенравного городского подростка Тимура не интересует ничего, кроме соцсетей и видеоблога. Отцу Тимура не нравится его увлечение, а Тимур уверен, что он с ним излишне строг. И чтобы отец раз и навсегда отстал со своим воспитанием, Тимур заключает с ним пари, что месяц проживёт в ауле у деда, где отец родился и вырос. Но он понятия не имеет, на что подписывается. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7:0.

В ролях: Амир Кумратов, Рамазан Джемакулов, Алина Баракаева.


Шахматы

Всероссийский шахматный турнир Высшей лиги среди мужчин и женщин проходит… в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25). В интеллектуальных битвах участвуют 88 спортсменов – от Калининграда до Хабаровска (6+).

В их числе именитые гроссмейстеры, а также липчане международный мастер Гор Айрапетян, молодые да ранние Семён Казьмин и Анна Лопухова.

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Игры на выходных будут начинаться в 11:00.

«Металлург» на взлёте

А ещё в субботу вечером большой футбол! На Центральном стадионе (ул. Первомайская. 59) наш «Металлург» будет принимать «СКА-Хабаровск-2», начало игры в 17:00 (6+). 

Липчане не проигрывают уже 7 туров, за это время одержали 6 побед и явно находятся на подъеме. В матче с аутсайдером главное избежать шапкозакидательских настроений и тогда будет обеспечено обилие голов. Словом, нас ждёт интереснейший матч.

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А за полтора часа до игры перед стадионом начнётся насыщенная программа с музыкой, ди-джеями, аквагримом и футбольными конкурсами. В одном из них нужно будет постараться забить в ворота, которые будет защищать профессиональный вратарь Дмитрий Безбородов. А ещё состоится автограф-сессия новичка команды нападающего Романа Ведищева, который вернулся в Липецк из питерского «Зенита».

Дорогие липчане! Как видите, на выходных нас с вами ждёт много событий О многих из них вы узнали на GOROD48 и, быть может, сделаете выбор по душе и навестите некоторые мероприятия. А ещё каждый день вы привыкли узнавать от нас новости – и уикенд не станет исключением. Следите за лентой новостей, чтобы ничего не упустить. Мы работаем для вас 24/7 без перерывов и выходных. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
Выходные в Липецке
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