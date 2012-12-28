Липецкая вечЁрка: срок за госизмену, запрет на строительство ЖК «Турист» и день рождения раскопки
Жительница Усмани потеряла почти 2 миллиона рублей в результате многоходовой мошеннической схемы
Жительница Усмани потеряла почти 2 миллиона рублей в результате многоходовой мошеннической схемы
Погода в Липецке
73
16 минут назад
В Липецкой области дождливо и до +24
Температура воздуха остается ниже обычного
Среднесуточные температуры воздуха составят 15-17 градусов тепла, что на 2-5 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью кратковременные, местами сильные дожди, днем местами небольшие дожди. Ветер ночью восточный, слабее, 4-9 м/сек, днем южный, усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем – от +19 до +24 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем слабый дождь. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем – от +20 до +22 градусов.
День 29 июня стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году – 6 градусов тепла.
0
0
0
0
0
Комментарии