В Липецкой области дождливо и до +24

Температура воздуха остается ниже обычного

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в область пониженного давления – погода останется неустойчивой. Пройдут дожди различной интенсивности.Среднесуточные температуры воздуха составят 15-17 градусов тепла, что на 2-5 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью кратковременные, местами сильные дожди, днем местами небольшие дожди. Ветер ночью восточный, слабее, 4-9 м/сек, днем южный, усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15 градусов, днем – от +19 до +24 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем слабый дождь. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем – от +20 до +22 градусов.День 29 июня стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году – 6 градусов тепла.