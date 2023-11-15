«Мы говорим — Шаман, подразумеваем — Невский»

Певец Шаман возложил в Липецке цветы к памятнику Александру Невскому с цитатой из его песни на постаменте.

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Так совпало: вчера исполнилось 760 лет со дня смерти древнерусского князя Александра Невского, а сегодня вечером в СК «Звездный» с концертом выступит ставший необычайно популярным в России под сценическим псевдонимом Шаман 32-летний певец Ярослав Дронов. Какая между этими событиями связь? Самая что ни на есть прямая! На подножии открытого в Липецке 12 сентября памятника Александру Невскому смонтирована бронзовая табличка с цитатой из известной песни Шамана: «Встанем Герои России останутся в наших сердцах до конца» (пунктуация таблички сохранена, прим). Узнав об этом, исполнитель песни «Я русский» не мог не принести цветы к монументу.Получилось, что липецкий бронзовый Невский сделал рекламу певцу и ввел Шамана в историю России?— Это достаточно провокационный вопрос. Потому что я мечтать не мог о том, чтобы цитата из моей песни была увековечена на памятнике великому древнерусскому князю. Не знаю, есть ли еще такие артисты, которые удостоились такой чести. Конечно же, мне это очень приятно. Для меня это значит, что я делаю все правильно, — ответил на этот вопрос певец.Представители СМИ ждали певца у памятника в назначенное время, но его «Мерседес» и микроавтобус сопровождения приехали на полчаса позже. По взмаху руки своего пресс-секретаря Шаман торжественно вышел из машины и, вперив взор в лик древнерусского князя, медленно, торжественно поднялся с букетом к пьедесталу. Лицом к памятнику и к своей цитате на нем он простоял ровно минуту. А потом спустился вниз, к камерам и диктофонам.Для Ярослава Александр Невский — главный символ защитников земли Русской.— Он когда-то сказал своей дружине, что Бог не в силе, а в правде. Моя песня «Встанем» впервые прозвучала 23 февраля прошлого года, за день до начала СВО. Получается, она ушла в народ, раз продолжает это высказывание Александра Невского. Два месяца назад я узнал из СМИ, что на памятнике Невскому поместили цитату из моей песни. Пользуясь случаем, сегодня перед концертом в Липецке я решил почтить память благоверному князю.На основании монумента оставлено место для другой бронзовой таблички: с датами начала и окончания СВО.— Как вы думаете, когда закончится спецоперация?— Никто не знает ответа на этот вопрос. Но я знаю, что специальная военная операция закончится победой.Представители липецкого казачьего общества вручили Шаману кинжал и почетную грамоту за популяризацию казачества. При этом он снял свою куртку и накинул ее на плечики юной казачки, чтобы хоть как-то защитить ее от пронизывающего мокрого ветра. Также Шаман расписался на гитаре, которую отправят в зону СВО, сфотографировался с парой юных корреспонденток и быстро удалился в свой «Мерседес», сопровождаемый двумя дюжими охранниками пугающей наружности.