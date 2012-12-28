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Общество
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39 минут назад
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«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Оказывается здание театра Толстого сравнимо по высоте с девятиэтажным домом.
Мы зашли в театр драмы имени Льва Толстого со служебного входа. Спустились под сцену и поднялись на колосники — постарались обследовать все. И даже посетили комнату для особых гостей.
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