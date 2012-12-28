«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы

Оказывается здание театра Толстого сравнимо по высоте с девятиэтажным домом.

Это только снаружи кажется, что здание на Театральной площади не очень высокое. На самом деле его высота от подвала до крыши — 27 метров. По высоте это сопоставимо с девятиэтажным домом. GOROD48 посмотрел, что там внутри.Мы зашли в театр драмы имени Льва Толстого со служебного входа. Спустились под сцену и поднялись на колосники — постарались обследовать все. И даже посетили комнату для особых гостей.