Общество

56 минут назад

На улице Фрунзе нашли место повреждения водопровода

7 441
#авария на сетях
2
На улице Фрунзе нашли место повреждения водопровода

Рабочие вырезали фрагмент трубы с разрывом и готовятся врезать вместо него новую вставку.

Место повреждения трубопровода на улице Фрунзе обнаружено. Работники аварийной бригады компании «РВК-Липецк» приступили к его ремонту.

Рабочие вырезали участок водопроводной сети и готовят ему на замен новую вставку. Сразу после выполнения этих работ начнут подавать воду в отключенные дома, однако на полное заполнение системы понадобится время.

Подвоз воды, как и раньше, организован у дома №25 по улице Фрунзе, а также по заявкам потребителей.

Напомним, порыв произошел вчера вечером на изношенном водоводе диаметром 300 мм, который был проложен в 1987 году. 
7 441
#авария на сетях
2

Комментарии (7)

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Таксист

6 минут назад
Хотел по Фрунзе поехать, а там что то роют, ищуть. Весь год роют. Прям год крота какой то.
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да уж

10 минут назад
60 лет простояли трубы. Капиталисты таких больше не уложат.
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Елена

26 минут назад
Куда же , вы на изношенный водопровод новый асфальт кладёте и многоэтажные дома подключаете. Денег государственных не жалеете, ещё выделят.
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Бдэ

30 минут назад
Совок, помимо калош, ещё и трубы дырявые укладывал.
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искали-искали

32 минуты назад
ну слава Шаману, нашли наконец!
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Липчанин

41 минуту назад
Какая то у нас жемчужина дырявая? Весь город в раскопках)
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Ильич

43 минуты назад
Всем следопытам почётную грамоту немедленно !
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