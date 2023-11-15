Общество
56 минут назад
На улице Фрунзе нашли место повреждения водопровода
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Рабочие вырезали фрагмент трубы с разрывом и готовятся врезать вместо него новую вставку.
Место повреждения трубопровода на улице Фрунзе обнаружено. Работники аварийной бригады компании «РВК-Липецк» приступили к его ремонту.
Рабочие вырезали участок водопроводной сети и готовят ему на замен новую вставку. Сразу после выполнения этих работ начнут подавать воду в отключенные дома, однако на полное заполнение системы понадобится время.
Подвоз воды, как и раньше, организован у дома №25 по улице Фрунзе, а также по заявкам потребителей.
Напомним, порыв произошел вчера вечером на изношенном водоводе диаметром 300 мм, который был проложен в 1987 году.
Рабочие вырезали участок водопроводной сети и готовят ему на замен новую вставку. Сразу после выполнения этих работ начнут подавать воду в отключенные дома, однако на полное заполнение системы понадобится время.
Подвоз воды, как и раньше, организован у дома №25 по улице Фрунзе, а также по заявкам потребителей.
Напомним, порыв произошел вчера вечером на изношенном водоводе диаметром 300 мм, который был проложен в 1987 году.
7 441
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