Федеральные каналы сообщают о военнослужащем, сбежавшем в Ельце из-под конвоя и убившем мужчину

По данным Telegram-канала «Baza» убийца еще не пойман.

Как сообщает Telegram-канала «Baza» правоохранительные органы разыскивают 36-летнего военнослужащего Олега Я., подозреваемого в совершении убийства. По данным следствия, 25 июня в одном из домов на Томской улице в Ельце было обнаружено тело 49-летнего Алексея с двумя колото-резаными ранами на шее.Как установили следователи, подозреваемый в убийстве является уроженцем Псковской области. По информации источников, за день до преступления он самовольно покинул сопровождение в поезде, следовавшем по маршруту Санкт-Петербург - Ейск.Якобы на момент совершения преступления Олег был одет в военную форму с шевроном одноq из частных военных компаний.«Baza» сообщает, что разыскиваемый ранее был судим грабежи и разбои. В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело. Ориентировки на разыскиваемого направлены во все отделы полиции региона. Олег Я. считается вооружённым и опасным.Как сообщили GOROD48 в силовых структурах региона, расследованием занимается военное следственное управление СК, так как подозреваемый является военнослужащим.