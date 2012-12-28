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846
46 минут назад
8

Федеральные каналы сообщают о военнослужащем, сбежавшем в Ельце из-под конвоя и убившем мужчину

По данным Telegram-канала «Baza» убийца еще не пойман.

Как сообщает Telegram-канала «Baza» правоохранительные органы разыскивают 36-летнего военнослужащего Олега Я., подозреваемого в совершении убийства. По данным следствия, 25 июня в одном из домов на Томской улице в Ельце было обнаружено тело 49-летнего Алексея с двумя колото-резаными ранами на шее.

Как установили следователи, подозреваемый в убийстве является уроженцем Псковской области. По информации источников, за день до преступления он самовольно покинул сопровождение в поезде, следовавшем по маршруту Санкт-Петербург - Ейск.

Якобы на момент совершения преступления Олег был одет в военную форму с шевроном одноq из частных военных компаний.

«Baza» сообщает, что разыскиваемый ранее был судим грабежи и разбои. В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело. Ориентировки на разыскиваемого направлены во все отделы полиции региона. Олег Я. считается вооружённым и опасным.

Как сообщили GOROD48 в силовых структурах региона, расследованием занимается военное следственное управление СК, так как подозреваемый является военнослужащим.
убийство
дезертир
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Патриот
14 минут назад
Потом будет всем рассказывать, что он за мир.
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собака Павлова
28 минут назад
Хороший у нас конвой что даже убежать можно
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Хм,
14 минут назад
А конвой тут причём?)))
Ответить
А в какую
30 минут назад
сторону он побежал?
Ответить
ла
8 минут назад
налево туда
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Женя
31 минуту назад
То ли ещё будет
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Буквоед
35 минут назад
ВоеннослужащЕм!Учи матчасть,грамотей!
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Патриот
15 минут назад
Сейчас Болонская система образования. Можно писать как хочешь.
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