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Федеральные каналы сообщают о военнослужащем, сбежавшем в Ельце из-под конвоя и убившем мужчину
Липецкая вечЁрка: срок за госизмену, запрет на строительство ЖК «Турист» и день рождения раскопки
Происшествия
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46 минут назад
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Федеральные каналы сообщают о военнослужащем, сбежавшем в Ельце из-под конвоя и убившем мужчину
По данным Telegram-канала «Baza» убийца еще не пойман.
Как установили следователи, подозреваемый в убийстве является уроженцем Псковской области. По информации источников, за день до преступления он самовольно покинул сопровождение в поезде, следовавшем по маршруту Санкт-Петербург - Ейск.
Якобы на момент совершения преступления Олег был одет в военную форму с шевроном одноq из частных военных компаний.
«Baza» сообщает, что разыскиваемый ранее был судим грабежи и разбои. В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело. Ориентировки на разыскиваемого направлены во все отделы полиции региона. Олег Я. считается вооружённым и опасным.
Как сообщили GOROD48 в силовых структурах региона, расследованием занимается военное следственное управление СК, так как подозреваемый является военнослужащим.
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